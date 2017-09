Este es el primer director general de Podemos en la Junta de Castilla-La Mancha

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

06/09/2017 SIN INTERESES P.

Se les empieza a acabar el chollo a los mangantes Castemos

06/09/2017 Os quedan menos de dos años.

Pero este tio de que es director general ? se inventan dos nuevas Consejerías que estan en la nebulosa y a cobrar buenos sueldos, otro mas a la CASTA, Luego os quejareís que vuelva la Cospe Alcarreño

06/09/2017 Vaya pinta!.

Dios que pinta tiene el tío. Parece un mafioso venezolano. Que esto acabe pronto o estaremos jodidos. Genaro el de los 14

06/09/2017 Es así la vida.

Hombre, marqués, teniendo en cuenta que que en la Junta ha habido no uno sino dos ciclistas como directores generales... Eso sí, lo de la Participación es casi tan de risa como muchas de las cosas importantísimas que hace nuestra Araceli. Mientras los demás paguemos la ronda no hay problemas. Marqués de Villamejor

06/09/2017 A mí que no me digan.

Madre dios, qué fea es la gente