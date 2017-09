Minuto de silencio antes de hablar sin parar

Los concejales del Ayuntamiento de Guadalajara, que son 25 cuando están todos presentes, han guardado este 6 de septiembre de 2017 un minuto de silencio por las víctimas del odio yihadista, asesinados en Barcelona y Cambrils.



Todos han coincidido en ese mínimo ratito de cortesía cívica, que ha venido a coincidir con la hora (más o menos) en que el Parlamento de Cataluña da el pistoletazo definitivo hacia la independencia de esa región, futura república.



Luego, de inmediato, los ediles ya no han dejado de hablar ni de ponerse en desacuerdo, que es su estado natural para que los demás les percibamos como entes diferentes, por discrepantes.



Menos mal que la vida no se acaba ahí. Y que puede ser incluso íntimamente reconfortante fuera de los destrozos de la política y de algunos políticos, locales, nacionales o intergalácticos.



Pase usted, lector, un buen día. Eso no se lo podrá quitar Puigdemont, ni tampoco Montoro.