Ciudadanos se une a PSOE y Ahora Guadalajara para que el PP hable menos en los plenos

Al filo de las 11 de la mañana de este miércoles quedaba aprobada una moción promovida por Ahora Guadalajara y el PSOE, apoyada también por Ciudadanos, que de cumplirse dejará muy limitado el poder del alcalde en los plenos del Ayuntamiento.



"Desde el equipo de gobierno se ha prostituido el Reglamento Orgánico del Pleno", en estos últimos dos años según Alejandro Ruiz. De este modo tan tajante entonaba ímplicitamente también el "mea culpa" de Ciudadanos por haberlo avalado con el PP en su redacción original. "El Pleno del Ayuntamiento se estaba convirtiendo en mítines del señor alcalde", ha insistido el portavoz naranja.



Aunque buena parte del protagonismo, al menos el aritmético, era para los concejales de Ciudadanos por ser la llave de las votaciones, en realidad debiera haber sido en mayor grado para Ahora Guadalajara y el PSOE, redactores y promotores de la moción. En ella, se busca dar menor margen de control sobre los debates al alcalde y que las mociones aprobadas sean de obligado cumplimiento. "Tiene que entender de una vez que usted no gobierna con mayoría, tiene que gobernar con este Pleno, no con su santa voluntad", le planteó Víctor Cabeza desde el PSOE en uno de sus turnos.



La reacción de última hora del PP fue presentar su propia enmienda que, a juicio de Elena Loaisa, ha sido "una pataleta, Papi se ha enfadado", en alusión burlesca al alcalde. Alfonso Esteban, en cambio, destacó que la contraoferta del PP no implicaba que el alcalde cerrara los turnos, como hasta ahora, sino que "lo que ustedes pretenden es tener el control abosluto de los plenos y que el gobierno sea el lacayo obediente de la oposición".



Ciudadanos no se pone

"El víctimismo les sale de lujo, pero no cuela", se encaró Alejandro Ruiz contra el Grupo Popular "porque ustedes se ponen de acuerdo cuando quieren con quien quieren". Sería, curiosamente, en el turno de cierre, cuando Alfonso Esteban desvelara para pasmo de los presentes que Ruiz no le había cogido el teléfono en los últimos días para la negociación del nuevo reglamento.



A Román esta vez, como otras, le ha terminado por molestar la profusión de reproches hacia su "actitud despótica" o que se le considere "más chulo que un ocho". Aprovechando que aún tenía asegurado el turno de cierre, recordó que cuando gobernó PSOE-IU en el Ayuntamiento, Alique y Badel se negaron a que cerrara los debates cualquier otro que no fuera el equipo de gobierno, a pesar de que ya entonces el PP era la fuerza más votada, también sin mayoría.



"Tienen un alternativa: pasen a este lado y gobiernen", retó Román a Ciudadanos, PSOE y Ahora Guadalajara. El órdago, por ahora, quedó sin respuesta.