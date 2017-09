¿Preparado para las Ferias de Guadalajara?

Noticias relacionadas A Ciudadanos no le gustan las Ferias según vienen y pide una plataforma para encontrar otro formato Ver a Fangoria y a Loquillo en las Ferias te sale por 16 euros si compras las entradas para los dos No te pierdas lo mejor de las Ferias de Guadalajara: repasamos para ti lo más destacado Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Ferias Guadalajara Fiestas Ocio El programa de las Ferias y Fiestas 2017 de Guadalajara, que se celebrarán desde este jueves, día 7, al 17 de septiembre, contará con seis escenarios festivos e incluirá novedades como la iniciativa infantil denominada 'El jardín encantado'.



El pregón oficial lo ofrecerá este jueves el periodista alcarreño, Antonio Herráiz, al que seguirá la actuación, en el Buero Vallejo, de la banda Uma Big Band, que realizará un homenaje a Frank Sinatra.



El día siguiente, el 8 de septiembre, se celebrarán los actos centrales de la festividad de la patrona de Guadalajara, la Virgen de la Antigua, con la Misa Solemne y procesión.



A partir de ahí, un programa de actividades en las que se integran novedades, como la denominada 'El jardín encantado'. Como escenario, tendrá los Jardines del Palacio del Infantado y, como destinatarios, los niños, que podrán disfrutar durante el 9 y 10 de septiembre, de cuentacuentos, teatros y talleres.



El desfile de carrozas será el día 9 y su temática se guardará en secreto hasta poco antes, tal y como se viene haciendo en los últimos años.



El Día de la Bicicleta --10 de septiembre-- coincidirá con la XX edición del Certamen de Pintura Rápida y el 11 tendrá lugar la tradicional concentración de peñas en la Plaza Mayor, el chupinazo y el pregón, que este año asumirá la peña Choitos.



La Feria Taurina contará este año con Juan Bautista, El Cid, Paco Ureña, El Fandi, Sebastián Castella, López Simón, Curro Díaz, Perera, Cayetano, Rui Fernandes, Leornardo Hernández y Lea Vicens.



Curro Díaz será el sustituto de Ivan Fandiño, quien falleció hace dos meses como consecuencia de una trágica cogida. El Ayuntamiento de Guadalajara le rendirá homenaje con el descubrimiento de una placa en el Coso de las Cruces. Los encierros --un año más, en puntas--, una exhibición ecuestre y el concurso de recortadores completarán el programa.



Ferias Temáticas

Por segundo año consecutivo, la Plaza Mayor acogerá cuatro ferias temáticas del 14 al 17 sobre el Far West, la antigua Roma, Juego de Tronos y los piratas.



El Museo Sobrino acogerá también estas fiestas, como novedad, un taller de tiraje de cervezas en el que participarán hosteleros de la provincia y el Centro Municipal Integrado 'Eduardo Guitián' acogerá un desfile de moda. Ambas citas serán el 14 de septiembre.



Escenarios festivos

En total, las Ferias y Fiestas de Guadalajara se desarrollarán en seis escenarios festivos: la Plaza mayor que acogerá las ferias temáticas, Santo Domingo, en el que se celebrarán algunos conciertos del Festival Gigante y tres verbenas y el Recinto Ferial, donde tendrá lugar la batalla de Djs, Nueva Orleans, Guadarock, Guadaelectrosound, Tributo a Muse y Tributo a Extremo Duro.



Además se utilizará la piscina de San Roque para las verbenas, los Jardines del Infantado para las actividades del Jardín Encantado y dos teatros cómicos y las pistas de la Fuente de la Niña, que acogerán el festival Gigante y los conciertos de Fangoria y Loquillo.