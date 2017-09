¿Qué debemos evitar al jugar en casinos «online»?

Diversión, reto, emoción y recompensa. Los juegos de azar nos llaman y acudimos a ellos esperando que una mezcla de suerte y estrategia nos permita ganar un buen premio. Pero, para poder salir ganando, hay que evitar ciertos errores de actitud y comportamiento.



Si nos conectamos al casino online, no dejemos que la comodidad de jugar desde casa se convierta en autoconfianza. A continuación, señalamos los principales fallos que hay que controlar al jugar en estos casinos.



Errores que debemos evitar jugando online

Los errores más típicos se encuentran en varios niveles del juego. Vamos a verlos.



No analizar el sitio antes de jugar

Los proveedores de juego online, en España, están muy regulados y son auditados, lo que garantiza un alto nivel de seguridad. Sin embargo, antes de jugar en un casino en línea, debemos analizarlos y conocerlos para evitar cualquier intento de estafa. En sitios como estafa.info podemos encontrar análisis certeros de estas plataformas y consejos para evitar el fraude.



Desconocer las reglas del juego

Los juegos de azar no son como en las películas. No se trata de sentarse a la mesa y dominar el juego como un profesional. Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, reglas, jugadas de riesgo y «zonas» de apuestas peligrosas que debemos conocer. De lo contrario, estaremos jugando a favor del casino y eso significa perder dinero de manera casi irremediable. Por ejemplo, jugando a la ruleta americana (más ventajosa para el casino) en vez de a la europea. Es preciso estudiar en profundidad las reglas del juego y meditar si estamos apostando adecuadamente y el juego en cuestión se adapta bien a nuestras necesidades y nuestros intereses.



Confiar en sistemas de apuestas

No existe ningún sistema infalible y nunca lo será el que se desarrolle a partir de las tiradas previas. Que un fenómeno se haya repetido docenas de veces no significa que en la siguiente cambien las tornas. Una tragaperras que lleve muchas jugadas sin dar premio no está «a punto de hacerlo». Que el color negro haya salido doce veces seguidas en la ruleta no afecta a la probabilidad de que salga negro o rojo en la siguiente vuelta. Son las leyes de la estadística.



Apostar en caliente

Olvidar las normas, dejarse llevar por corazonadas, abandonar la prudencia e, incluso, ignorar lo que sabemos a ciencia cierta sobre las reglas del juego y la estadística son factores que llevan a perder dinero. Siempre debemos jugar con mente fría y de manera analítica, sin dejar que la emoción del juego nos haga perder la perspectiva. Tener una racha de buena suerte no quiere decir nada, pues en la siguiente jugada podemos perderlo todo.



En definitiva, el casino online es divertido y emocionante; pero, si queremos ganar, debemos pensar a corto plazo y actuar fríamente y con estrategia.