El PP exige a Page que eche a Podemos de su Gobierno tras lo ocurrido ayer en Cataluña

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

Título (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Por favor rellene el siguiente campo con las letras y números que aparecen en la imagen inferior CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Todos los comentarios publicados pueden ser revisados por el equipo de redacción de lacronica.net y podrán ser modificados, entre otros, errores gramaticales y ortográficos. Para el mejor funcionamiento de este servicio, La Crónica de Guadalajara se reserva el derecho de suprimir aquellos comentarios que pueda considerar inadecuados, especialmente los que sean susceptibles de vulnerar la legislación vigente y los que, en su sentido más amplio, entorpezcan su utilización por el resto de los lectores de acuerdo con las normas generales de convivencia.

La Crónica de Guadalajara declina toda responsabilidad respecto al contenido de los comentarios publicados, que es exclusiva de sus autores, y facilitará la identificación mediante IP o con cualquier otro medio técnico a su alcance si así le fuera requerido por la Autoridad competente. Juan Español

07/09/2017 No fue impuesta por ninguna arma.

Esta Sra. no sabe ni lo que dice. El origen de la bandera nacional española y sus colores surge como consecuencia de que los barcos de la marina España fuesen identificados en la mar.ara dar solución a este problema, el rey Carlos III encargó a Antonio Valdés y Fernández Bazán, Ministro de Marina de la época, que creara una bandera nueva para uso naval. Valdés organizó un concurso y eligió los doce bocetos que más le gustaron. Posteriormente, se los presentó a Carlos III para que escogiese el diseño final y fue lo que conocemos como al rojo y gualda, pero como hay mucho listo ya no contaré más al respecto. Esta Sra ni sabe ni lo que dice. Castellano sin más

07/09/2017 El Partido Podrido sigue desbarrando.

Pablo Iglesias ha pedido a ésta tiparraca que pida perdón por lo que hizo ayer, algo fuera de luegar, pero ella según he leído no lo hará, sigue en sus trece.

El PP a lo suyo, mezclando churras con merinas y haciendo política de cloaca. Luca

07/09/2017 Ties razón Pedro.

No Pedro, no dicen nada. Están tan ocupados en solucionar los problemas de toda índole que creó y sigue creando el PSOE, ahora con los podemitas, que no tienen tiempo para esas tonterías. Para eso ya está la Alianza de Civilizaciones y de Estúpidos. Pedro

07/09/2017 Casos aislados.

Del yihadista militante del PP detenido en Melilla no dicen nada.



Como dicen en el PP, son casos aislados.