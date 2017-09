Demasiados zampabollos (literalmente) en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Consumo Castilla-La Mancha El consumo de productos de bollería, pastelería, galletas y cereales ha aumentado un 1,5% en 12 meses en España y las familias ya invierten el 4,18% del presupuesto del hogar destinado a alimentación a estos productos, según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), que revelan además que los consumidores de Castilla-La Mancha se colocan a la cabeza de este ranking.



Una persona consume de media 14,09 kilos al año de estos productos, según se desprende del estudio del Panel de Consumo en el hogar durante el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017 que ha elaborado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en el que se analiza la evolución del mercado, el volumen y valor de las compras, el perfil de las familias más consumidoras o las preferencias en los hábitos de compras.



De acuerdo con ese estudio, las familias españolas adquirieron en esos doce meses un total de 619 millones de kilos, por un valor total de 2.807 millones de euros, destacando el consumo en los hogares formados por parejas con hijos de todas las edades, así como los hogares monoparentales de clase media y alta.



Por Comunidades Autónomas destacan, además de Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia y Asturias como las más consumidoras, frente a Andalucía y Cataluña, que son las que en menor medida incorporan estos productos a su dieta.



En cuanto a los hábitos de compra se constata que el 90,2% de los productos se adquieren en el canal Dinámico (Súper, Híper y tiendas de descuento), si bien es el supermercado el que mayor proporción de compras acumula, con el 52,9% del volumen, lo que supone un incremento del 3,2% en relación con el periodo anterior.



EL 82,1% DEL CONSUMO ES EN BOLLERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS

Los consumidores se inclinan en mayor medida por la bollería/pastelería, que representa el 43,3% del total de los productos. Su consumo per cápita aumenta en un 1,3% durante el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017, hasta los 6,10 kilos por persona y año. También aumenta el gasto por persona y año, aunque de manera más contenida, hasta los 30 euros.



Las galletas ocupan el segundo lugar en importancia con el 38,8% del total de los productos. Su consumo per cápita se sitúa en 5,47 kilos por persona y año, lo que supone un crecimiento del 1,7%, constatándose igualmente un incremento del 2,7% del gasto per cápita, hasta los 19,13 euros por persona y año.



Por otra parte, los cereales se sitúan en tercer lugar, al representar el 12% del total, con un consumo per cápita que se mantiene estable, con una media de 1,69 kilos por persona y año, y un gasto anual por individuo de 6,47 euros.



Por último, el estudio también analiza la evolución del mercado de los productos navideños, que muestra un incremento en el consumo del 3,7%, con un consumo per cápita de 0,83 kilos por persona y año.