Piden unas fiestas sin “LGTBIfobia” y que se vete en las peñas una canción de “Molotov”

08/09/2017 Shakira Shakira.

Espero que prohíban la que Shakira le dedica a Piqué que dice, literalmente ´´Si no eres para mí no eres pa´ más nadie´´. Si esto no es tratar a una persona como una propiedad y casi hasta una amenaza, yo no sé qué es ;) No sé yo

08/09/2017 Vamos a ver.

Bueno, si nos ponemos a censurar, no hay casi ninguna canción latina que se salve, sobre todo por lo de ofender a las mujeres Anonimo

08/09/2017 Igualdad.

ESTOY DEACUERDO, DI NO A RROMAN EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES. Jodó

08/09/2017 Jodó.

Una letra repugnante, sin más. Los mejicanos usan ese insulto para casi todo, especialmente en los campos de fútbol, para quien no lo sepa. Son muy machos, ya se sabe...