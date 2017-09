República Catalana, ya

Temas relacionados Opinión



Si los catalanes que se consideran españoles, más de la mitad de los que allí viven, no son capaces de rebelarse contra quienes pretenden exiliarles en su propia patria...



Si los catalanes que se consideran radicalmente mejores sólo por serlo y, sobre todo, muy superiores a los que no podemos ser más que españoles prosiguen en su empeño de insultarnos de palabra y de obra cada día, a cada hora...



Si el juego de la independencia frustrada sólo puede ayudar a los pescadores de aguas revueltas como Colau o Pablo Iglesias más todos sus conmilitones...



Si los que nacieron o crecieron o estudiaron o amaron en Barcelona o en cualquier otra ciudad catalana no son capaces de movilizarse visiblemente desde sus cómodos refugios a este lado del Ebro...



... más nos vale aceptar que después del 1 de octubre vendrá el 2 y luego el 3 y luego el 4 de octubre, días todos ellos de 24 horas en los que cada uno de nosotros tendremos que levantarnos para trabajar y buscarnos el dinero necesario con el que mantener la república independiente de nuestra casa.



En pocas palabras: Si culminar la secesión de Cataluña es la única forma de que nos dejen de dar el coñazo, unos por activa y otros por pasiva, que así sea. Pero por favor, que paguen las facturas y apaguen la luz antes de salir. Sería lo mínimo, aunque me temo que será demasiado para que, al menos eso, lleguemos a verlo.



P.S: Tuvo que ser un búlgaro recriado en París, a donde llegó con 24 años escapando del paraíso comunista que le habían preparado, el que escribiera andando el tiempo lo siguiente: "En la sociedad actual estamos exagerando el miedo a los otros. Y ese terror a los que consideramos bárbaros nos convierte en bárbaros a nosotros". En España le dio un premio un príncipe que ahora es rey. El autor de esa cita se llamaba Todorov y murió hace unos meses, ignorado por muchos, olvidado por casi todos. Y esa frase, también.