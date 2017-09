Tierraseca sale en apoyo de Page

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE Guadalajara (Provincia) García-Page En plena campaña por las primarias del PSOE de Castilla-La Mancha, en la que a falta de recontar avales se enfrentan José Luis Blanco y Emiliano García-Page, se ha sumado una nueva voz en apoyo de este último.



Luis Santiago Tierraseca, con una larga trayectoria política en Guadalajara y Toledo (donde en la actualidad es asesor del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha) ha remitido a LA CRÓNICA DE GUADALAJARA el siguiente texto, que reproducimos en su integridad, respetando su redacción original:



INTELIGENCIA Y RESPONSABILIDAD



Si algo quedó claro en las Elecciones Autonómicas y Municipales de 2015 en Castilla-La Mancha, es que los ciudadanos no querían más un Gobierno basado en la prepotencia, la soberbia y los recortes indiscriminados que habían deteriorado gravemente los Servicios Públicos Básicos, causando sufrimiento y desolación en los colectivos más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, como el que habían protagonizado el PP y su jefa Cospedal.



Por eso, cientos de miles de ciudadanos los mandaron a la oposición, aunque de todos es sabido, que Cospedal ha preferido esconderse tras el Ministerio de Defensa, antes que dar la cara y defender su nefasta gestión.



He sido testigo directo, como Diputado Regional en la pasada Legislatura, de esos brutales recortes y del sufrimiento que provocaban en nuestros vecinos y paisanos.



Pero sé también que la memoria es frágil, por eso la refrescaré, y sólo a título de ejemplo, enumeraré alguna de las medidas más descarnadas del gobierno Cospedal..



En Educación, recortó 658 millones, suprimió las becas de comedor para los niños sin recursos económicos, aumentó las ratios por aula deteriorando la calidad de la enseñanza, cerró 67 escuelas rurales y fue la primera de la clase despidiendo a 6.000 maestros, profesores y personal administrativo y de servicios y redujo drásticamente las ayudas a la Universidad.



En Sanidad, recortó 2.000 millones, intentó cerrar las urgencias de los centros rurales, paralizó la construcción de los Hospitales y Centros Sanitarios, impuso el copago farmacéutico para nuestros jubilados, y despidió a 3.000 médicos, enfermeras y personal sanitario, a los que llamaban “vagos”.



En Dependencia, Cospedal fue la campeona nacional, recortó 1.500 millones y abandonó a su suerte a los colectivos más vulnerables y necesitados como los discapacitados, los menores, las viudas, las familias numerosas o nuestros mayores y les aplicó lo que se llamó las “tasas de la vergüenza”.



En materia de Empleo, dejó tirados a los parados, a pesar de aquella promesa electoral de: ¿BUSCAS TRABAJO? …. VOTA PP, alcanzando la cifra record en Castilla-La Mancha de 270.000 desempleados, y dejando a miles de familias sin ningún recurso con el que llegar a fin de mes.



Fue medalla de oro en la destrucción de empleo público mandando a la cola del paro a 22.000 empleados púbicos y a los que no despidió les recortó sus derechos laborales, esos que ahora exigen que se restablezcan ya.



En materia de Impuestos, no sólo no los bajó como prometía, sino que por subir, subió hasta el IVA de las “chuches”.



Cospedal y el PP gobernaron nuestra región, desde la prepotencia, la soberbia y la mentira, desde el ordeno y mando, como si esta tierra fuera su cortijo de Génova a la que se podía dirigir en “diferido”.



Fue también la Legislatura del “pucherazo” de Cospedal, aprobando a la “venezolana” en un año, dos reformas del Estatuto de Autonomía en solitario, algo inaudito en los sistemas democráticos, cuyo único objetivo era la de hacer trampas, sacar ventaja y acudir “dopada” a la contienda electoral.



Suprimió el sueldo a los Diputados de la oposición escudándose en la falsa austeridad, y alegando que ella estaba en política por vocación. Ocultaba que ella cobraba más que el Rey o el Presidente del Gobierno ganándose merecidamente el apodo de “la bien paga”.



El PSOE de Castilla-La Mancha, fue durante estos cuatro años, la ESPERANZA de miles de castellano-manchegos que soportaban cabreados e indignados una situación a todas luces injusta y cruel.



Los más de 12.000 militantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, sus cientos de cargos públicos, alcaldes, concejales, diputados, liderados por EMILIANO GARCIA-PAGE, trabajaron codo con codo, desde la cercanía con la mayoría de sus paisanos, para revertir esta situación.YO voy a seguir trabajando para que Cospedal no vuelva a gobernar.



Los castellano-manchegos lo agradecieron y nos dieron su CONFIANZA para un Proyecto de Región que tiene como principales objetivos los de RECUPERAR LA DIGNIDAD que había sido pisoteada y RECONSTRUIR LOS SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES.



Y en esa ardua tarea está el Partido Socialista de Castilla-La Mancha con su Secretario General y Presidente EMILIANO GARCIA-PAGE a la cabeza. Tarea no exenta de dificultades, porque el destrozo ha sido mayúsculo.



En estos dos años de Gobierno de PAGE, se han puesto las bases del progreso y la recuperación social y económica de nuestra tierra.



Se está cumpliendo con el Programa Electoral del PSOE, que es el compromiso que tenemos con los ciudadanos, cuya confianza no podemos defraudar por RESPONSABILIDAD.



Poco a poco, y no sin trabajo y esfuerzo se van recuperando la Sanidad, la Educación, el Empleo o los Servicios Sociales.

Pero para recuperar tanto destrozo no serán suficientes cuatro años, es necesario hacer entender a los ciudadanos que se necesita más tiempo.



El mensaje de los castellano-manchegos fue claro y rotundo, echar a Cospedal y al PP e iniciar la Reconstrucción Social de Castilla-La Mancha.



Los Socialistas de Castilla-La Mancha siguiendo el modelo de Partido que nos hemos dado en el 39 Congreso Federal, estamos inmersos en el proceso de primarias para elegir a la persona y al equipo que ha de liderar este proyecto común de recuperación social y económica de nuestra región.



Tenemos las ideas claras. Tenemos un Proyecto para Castilla-La Mancha que es de todos y todas, que aporta soluciones a los muchos problemas que tienen los ciudadanos.



Tenemos un LÍDER, EMILIANO GARCIA –PAGE que es el más reconocido y valorado socialmente, un hombre honrado, trabajador y cercano, moderado y dialogante, que conoce la realidad y los problemas. Un hombre de izquierdas, que tiene sobradamente acreditado que sabe ganar elecciones y gobernar para todos.



PAGE, no solo ostenta el liderazgo político de los socialistas sino también el liderazgo electoral y moral y por eso con INTELIGENCIA debemos darle un apoyo cerrado y unánime desde el Partido, porque lo contrario sería debilitarlo y darle una oportunidad a Cospedal y al PP.

Compañeras y Compañeros, VOTEMOS CON LIBERTAD, pero con INTELIGENCIA Y RESPONSABILIDAD.



Luis Santiago Tierraseca.

Diputado Regional en la Legislatura de Cospedal.