Un nuevo incendio en una planta de reciclado sobresalta, otra vez, a Chiloeches

Un incendio que ya ha quedado extinguido se declaraba en la tarde de este domingo en la planta 'Reciclajes Ecológicos del Henares', en el polígono de La Vega de la localidad de Chiloeches.



De momento no se conocen las posibles causas que lo han provocado, aunque sí cabe recordar que se han declarado varios siniestros más en la misma planta en los últimos años.



Tal y como ha recordado el alcalde de la localidad, Juan Andrés García, se cree que en esta oportunidad había dos focos y, a su juicio, "tiene toda la pinta" de haber sido provocado. Sin embargo, el primer edil aclara que "esto es algo que tendrán que determinar las instancias competentes".



También ha precisado que no ha habido que lamentar daños ni al medio ambiente ni a las personas porque "han actuado inmediatamente" y ha agradecido el trabajo realizado tanto por parte de los medios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de la Diputación Provincial.



"Se trata de la misma empresa en la que se declaró otro incendio cuando entramos a gobernar nosotros" ha precisado el alcalde, quien ha matizado que ha quedado extinguido en torno a las 17.30 horas y ha aventurado que "es intencionado mil por mil".



En todo caso, el alcalde ha precisado que recientemente se había hecho una inspección a esta empresa por parte del personal técnico del Ayuntamiento y ha asegurado que "cumple con los requisitos". No obstante, se pregunta que está pasando en esta localidad para que se den tantos incendios en este tipo de empresas.



En junio de 2005 se producía otro incendio en la misma empresa; ardía papel, caucho y plástico, lo que motivó que en su momento se declarara el plan de emergencia como medida preventiva.



En esta misma localidad, hace algo más de un año se produjo un gran incendio en las instalaciones propiedad de KUK Mediambiente, con grandes consecuencias medioambientales, que en este caso se declaró en el cerano polígono de Albolleque, a una distancia de apenas un kilómetro.