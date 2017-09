Aparecen envenenados decenas de perros de caza en Brihuega

Temas relacionados Brihuega Animalismo Guardia Civil La Guardia Civil investiga la aparición de una reala de entre treinta y cinco a cuarenta perros de montería muertos, entre ellos algunos cachorros, en una finca particular de Brihuega. El descubrimiento se ha producido después de que se originara un incendio horas antes, de madrugada.



Tal y como ha confirmado a Europa Press para LA CRÓNICA DE GUADALAJARA el alcalde en funciones de Brihuega, Jesús Recuero, sobre la una de la madrugada les avisaron de que había un incendio en una finca a las afueras del pueblo, a la altura de paraje de La Boquilla. Cuando fueron allí "se descubrió que había cerca de cuarenta perros muertos, "aparentemente envenenados".



Recuero ha señalado que si han sacado esta conclusión es, en parte, porque los perros estaban lejos del "chamizo" que se quemó pero, sobre todo, porque "tenían espuma en la boca" y latas de comida que, según el alcalde en funciones, el dueño afirma que él no les había puesto.



Habrá que esperar a ver qué desvela la investigación. De momento, Guardia Civil y Bomberos ya han estado en la finca y el dueño de la misma tiene "todos los papeles en regla".



En el fuego, además de una edificación pequeña habitual en terreno rústico, ha ardido un vehículo.



El dueño está "muy afectado", y según Recuero ha insistido en que "había unas latas de comida de perros que él no les había dado".



Además "los perros tenían espuma en la boca", síntomas que hacen pensar con más probabilidad de que podría tratarse de un envenenamiento, ha puntualizado el alcalde a la espera de lo que confirmen las investigaciones.