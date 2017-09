¿Cómo sobrevivir a la “cuesta de septiembre”?

Temas relacionados Consumo Colegios Educación Felpeto El Gobierno de Castilla-La Mancha, ante el inicio del curso académico, recomienda a las familias de la región ajustarse a un presupuesto previamente elaborado para no caer en gastos innecesarios y, siempre que sea posible, no recurrir a la financiación ni a créditos rápidos para hacer frente a las compras, pues podría dar lugar a un sobreendeudamiento.



Y es que la Dirección General de Salud Pública y Consumo asegura que es aconsejable diversificar y escalonar las compras cuando no sea necesario disponer de todo el material desde el primer día y no dejarse llevar por las marcas y la publicidad sino por la resistencia y la calidad de los artículos en cuestión, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.



"Es recomendable reutilizar y reciclar en la medida de lo posible ropa, calzado, libros o materiales de otros años que estén en buen estado, así como acceder a las redes de consumo colaborativo, especialmente para prestar, compartir o intercambiar", han indicado.



Asimismo, se debe procurar realizar arreglos y utilizar protecciones en la ropa, de manera que se posponga la necesidad de adquirirla de nuevo por el uso diario. "Hay que inculcar a los niños y niñas en el uso responsable y cuidadoso de todos los productos y materiales escolares, a fin de prolongar su vida útil y en consecuencia, hacer un consumo más sostenible", han aconsejado desde el Gobierno regional.



Otra de las recomendaciones pasa por contemplar la opción de adquirir artículos de segunda mano y a bajo precio en los supuestos que corresponda, por ejemplo, bancos de uniformes usados. Otro consejo es comparar las ofertas de diferentes establecimientos en la búsqueda de la mejor relación calidad-precio y consultar plataformas de libros de texto usados y comparadores de libros que se encuentran presentes en Internet.



En las compras a través de Internet, comprobar la seguridad de los mecanismos de pago. El consumidor debe recordar que en estas compras dispone de 14 días naturales para su devolución sin tener que alegar causa alguna.



De igual modo, desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo recomiendan comprobar que el material escolar está debidamente etiquetado, figurando al menos en castellano, información relativa a la identificación del producto y de su fabricante o distribuidor, a las advertencias de seguridad o a las instrucciones de uso, en su caso.



En el caso de los pegamentos, pinturas y otros productos que puedan resultar tóxicos, además debe figurar su composición y los símbolos e indicaciones de peligro. Determinados materiales como las tijeras han de tener las puntas romas, para no ocasionar accidentes; a su vez el 'cúter' debe utilizarse siempre en presencia de adultos, debiendo disponer además de un sistema de seguridad de apertura para impedir que los más pequeños puedan abrirlo.



La Dirección General de Salud Pública y Consumo recuerda que está prohibido que estos materiales tengan forma, color, olor o sabor de alimentos o flores. Además, en los productos escolares cuyos fabricantes hayan considerado que tienen aptitud para el juego y que, por tanto, pueden equipararse a juguetes, como témperas, plastilina, barras óleo-pastel, acuarelas, rotuladores, lapiceros de colores y pinturas para dedos; el etiquetado incluirá, además de lo anterior, el Marcado CE, que indica la conformidad del producto con los requisitos de seguridad de la UE.



Además, cuando los artículos sean de muy poco tamaño, deberán incluir también la advertencia de que no son adecuados para menores de 36 meses. Se recomienda observar, en todo caso, que se garantiza la seguridad de los productos comprados.



Las terribles mochilas

Por otra parte, y a la hora de comprar mochilas, se recomienda adquirir aquellas adecuadas a la talla y edad del niño o niña y que, además, incorporen correas anchas regulables con un sistema que permita fijar su parte baja a la cintura, un respaldo acolchado y semirrígido, y sistemas de organizadores interiores o exteriores que posibiliten mantener separados los elementos transportados. No cargar la mochila más allá del equivalente al 10-15 por ciento del peso del niño o niña.



Los consumidores pueden consultar éstas y otras recomendaciones en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del soporte informativo que ha elaborado la Dirección General de Salud Pública y Consumo al respecto.



En caso de querer ampliar esta información o necesitar alguna consulta en esta materia, los ciudadanos pueden acudir a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Un nuevo curso

Con la incorporación a las aulas de cerca de 193.000 alumnos y alumnas de Infantil, Primaria y Educación Especial, se inicia este lunes el curso para los escolares de Castilla-La Mancha, a los que seguirán el próximo jueves los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, los segundos cursos de Formación Profesional y las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño.



Al igual que la semana pasada el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha deseado un buen curso a los docentes que se incorporaron a los centros el día 1 de septiembre, ahora ha querido dirigirse también a los alumnos y alumnas y, en especial, a sus familias, animándoles a afrontar esta nueva etapa con ilusión y ganas de avanzar a nivel personal y como comunidad educativa.



"Quiero desear un buen curso a los escolares que se incorporan a nuestros centros educativos estos días y pedir un esfuerzo de compromiso y colaboración a sus familias y respeto al trabajo del profesorado", ha destacado Felpeto. "Creo firmemente en la participación y la educación como un proyecto de todos, en el que todos tenemos que poner empeño", ha añadido.



Muchos de los escolares de Infantil y Primaria que se incorporan a partir de este lunes a los centros escolares, encontrarán este curso novedades como la apertura de 13 nuevos comedores escolares, seis centros educativos y la eliminación de una parte importante de las aulas prefabricadas.



También parte de estos escolares podrán participar en alguno de los proyectos pilotos que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto poner en marcha. El uso de las tecnologías en el aula, la nueva asignatura de Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad y la planificación del curso pasando los exámenes de septiembre a junio serán las temáticas que darán contenidos a estas experiencias de futura implantación.



Para este curso algunos escolares tendrán como maestro o maestra a alguno de docentes interinos que se han incorporado para atender las "mejoras introducidas por el Gobierno de Castilla-La Mancha", como, por ejemplo, la bajada de ratios.



Otra de las novedades que encontrarán es la concesión de las ayudas para materiales curriculares en función de los tramos de renta o el nivel educativo del alumno, ampliando así la ayuda a cerca de 64.000 alumnos de todas las etapas obligatorias que pertenecen a familias que, por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares, tienen limitados sus recurso.



Comenzarán igualmente a funcionar 13 comedores nuevos en los centros educativos, que atenderán a casi 750 nuevos alumnos y alumnas. Parte de este alumnado será beneficiario de alguna de las 13.000 ayudas que se concederán a lo largo del año, 1.000 más que el curso pasado.



Además, en algunos centros los escolares podrán disfrutar también del resultado del Plan de Infraestructuras Educativas, una actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha que ya tiene como consecuencia la puesta en marcha de seis centros educativos nuevos en todas las enseñanzas para este curso y la eliminación de 35 aulas prefabricadas al finalizar el mismo.