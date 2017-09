José Luis Blanco, convencido de conseguir los avales exigidos en las primarias del PSOE regional

Noticias relacionadas Blanco hace una peculiar promesa electoral: visitar cada semana una agrupación socialista, si gana Temas relacionados José Luis Blanco Castilla-La Mancha García-Page El precandidato a liderar el PSOE de Castilla-La Mancha José Luis Blanco ha asegurado que va a conseguir "más avales de los necesarios" para continuar en la carrera, incluso "a pesar" de que, según ha dicho, en la región "se incumple" lo acordado en el 39º Congreso Regional del partido y marcar el límite en el 10 por ciento de la militancia y no en el 2 por ciento.



En declaraciones a los medios desde Toledo, ha dicho que este extremo "no será un impedimento", al tiempo que ha sostenido que su candidatura tiene la intención de "fortalecer" los gobiernos socialistas en la Comunidad Autónoma y en los municipios donde ostenta la Alcaldía.



Ha aprovechado además Blanco para denunciar "presiones" de miembros del partido a otros militantes para conseguir avales. "Si algún compañero del PSOE me dice que me avala porque se le ha presionado, yo rompo ese aval. Sólo quiero avales basados en los principios socialistas", ha señalado.



Blanco ha querido hacer un paralelismo entre la situación en Cataluña de cara al próximo 1 de octubre --fecha teórica de la celebración del referéndum por la independencia-- con el 1 de octubre de 2016, "fatídico día cuando se depuso a Pedro Sánchez" de la Secretaría General.



"Aquél día muchos compañeros rompieron el carné y al resto se nos rompió el corazón, pero de ahí surgió la corriente de ilusión que hizo que Sánchez volviera a ganar", ha declarado.