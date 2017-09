Intenso alegato de Riansares Serrano en el Senado contra la vivienda particular en el Infantado

Temas relacionados Patrimonio Guadalajara Palacio del Infantado PSOE Riansares Serrano La senadora socialista por Guadalajara, Riansares Serrano, ha acusado al ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo y al Gobierno del PP de "regresar a la Edad Media" por la construcción de una lujosa vivienda al Duque del Infantado, en el Palacio del Infantado de Guadalajara.



Serrano ha ironizado este martes, en la sesión vespertina de la Cámara Alta, al afirmar que "volvemos a rendir pleitesía a los Mendoza, grandes de España, como hace 600 años" y ha apuntado que el Palacio del Infantado, de titularidad estatal y reconocida joya arquitectónica, "va a ver mermados sus espacios para acoger la casa que el Ministerio va a regalar al Duque".



La senadora ha detallado que va a ser "un Palacio dentro del Palacio, con 400 metros cuadrados y un valor de 500.000 euros porque el Palacio que se está construyendo va más allá de lo establecido en el acuerdo de donación gratuita del Palacio al Estado en 1960, que se hizo cuando el duque ya no podía pagar la restauración de un inmueble en ruinas, bombardeado por la Legión Cóndor en 1936, y que se rehabilitó con dinero público".



En el convenio de cesión, el propietario se reserva para su uso particular el disfrute privado de un número indeterminado de habitaciones, como llegó a hacer el anterior duque, cuando mantuvo durante años a puerta cerrada en el palacio el retablo del Marqués de Santillana, que hoy se puede admirar en el Museo del Prado, donde también se encuentra cedido en depósito.



"Una historia de otra época"

Serrano ha insistido en que la obra proyecta va más allá de la sentencia judicial de 2009, en virtud de la cual se ejecuta y que establece la reserva de unas dependencias para uso "ocasional". Por todo ello, ha preguntado al Ministro si "una vivienda con 400 modestos metros cuadrados es una vivienda ocasional".



Riansares Serrano ha aclarado que "los socialistas consideramos que hay que cumplir las resoluciones judiciales, por supuesto, pero, ¿no había una alternativa a construir un duplex de lujo en el edificio principal de la ciudad?", ha afirmado.



"Parece una historia de otra época. La vivienda que van a regalar al Duque no tiene nada de ocasional: un salón de 104 metros, dos dormitorios de 30 metros cada uno y un espacio diáfano de 80 metros. ¿Cuántas viviendas de millones de ciudadanos son muchísimo mas pequeñas que el saloncito ocasional del Duque?", ha apostillado.



Además, ha lamentado que la reforma se haya llevado a cabo "en secreto, con sigilo y sin informar a los ciudadanos de Guadalajara" y ha pedido al Gobierno que reconsidere esta decisión y negocie el cumplimiento adecuado de la sentencia. "Se trata de priorizar el uso público de un edificio de todos frente a los intereses particulares de uno solo. Inviertan ese presupuesto en la rehabilitación del Palacio y del Museo Provincial, abandonado por el Ministerio", ha indicado.



Por último ha subrayado que "en Guadalajara queremos que el Palacio del Infantado siga siendo un espacio de arte, de cultura, de encuentro de la sociedad, donde se sigan escuchando los versos del Tenorio o los cuentos del Maratón. No queremos que sea un reducto de la nobleza para celebrar fiestas privadas como ya hizo allí hace unos años la ministra Cospedal". "El Palacio del Infantado es de todos. Defiéndalo, señor ministro", ha finalizado.