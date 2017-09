Los encierros se corren con buenas piernas... y con mucha cabeza

Temas relacionados Ferias Guadalajara Toros Cruz Roja Española ofrece diversos consejos de autoprotección de cara a los encierros que dan comienzo este jueves en Guadalajara. Por segundo año, los toros que salgan al recorrido que se inicia en Bejanque serán los mismos que se lidiarán por la tarde, que lo que significan que mantienen íntegras sus defensas.



Desde Cruz Roja aconsejan a los corredores atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, correr sin sobreesfuerzos, no citar a los animales o evitar la realización de selfies (ninguna imagen vale una vida).



Las recomendaciones, en detalle, son las siguientes:



Antes del encierro Atienda siempre las indicaciones del personal de Seguridad y Policía Local. Su único objetivo es velar por su seguridad.



Consulte la predicción meteorológica prevista para antes, durante y después del evento.



Si ha consumido alguna sustancia que pueda alterar sus sentidos, quédese protegido detrás del vallado.



Si eres menor de edad, NO accedas al recorrido del encierro.



Lleve ropa y calzado cómodo.



Realice calentamientos antes de correr.



Corra únicamente dentro de sus posibilidades, no realice sobreesfuerzos.



Evite y recuerde que incluso está prohibido llevar en la mano objetos como botellas, teléfonos móviles, cámaras u otros objetos que no le dejen moverse con libertad.



No es buena idea realizar fotografías, selfies o videos durante la carrera. Ningún selfie merece una vida.



Aplique el sentido común y recuerde el refrán. “A veces es mejor ver los toros desde la barrera”.



Durante el encierro No cite al animal ni corra detrás de él. Puede poner en peligro no sólo su integridad sino también la del resto de corredores.



No estorbe a dobladores ni pastores.



Tenga localizadas rutas por las que pueda escapar del toro en caso de peligro.



Si detecta irregularidades, informe de las mismas al personal de seguridad, de la organización o de la Policía Local.



Siempre atento a las indicaciones y recomendaciones.



En caso de caída, permanezca tumbado. Protéjase la cabeza con las manos y no se mueva hasta que la manada haya pasado.



Si hay alguna persona herida, solidaridad y responsabilidad. Ayúdela a salir hasta el punto de atención sanitaria más cercano.



Al entrar en la plaza de toros, ábrase en abanico.

Después del encierro Desaloje el recorrido con calma.



Atienda las indicaciones del personal de seguridad/organización.



No olvide sus objetos personales.