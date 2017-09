Ibáñez se defiende tras la suspensión de la cotización de Urbas en Bolsa

Noticias relacionadas Urbas intenta desde hace años recuperarse de la crisis del “ladrillazo” La alcarreña Urbas se dispara en Bolsa nada más anunciar sus planes de crecimiento El día en que Urbas anunció 6 hoteles de lujo, 6 campos de golf y 3.000 apartamentos... en Cuba Urbas ha registrado un escrito, firmado por Juan Antonio Ibáñez y que ha podido conocer en su integridad LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, para alegar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando aún no ha menguado la marejada bursátil de las últimas horas en que se ha visto implicada la conocida empresa, con sede también en Guadalajara.



Presentado ese documento, el regulador ha requerido a Urbas para que publique por los medios habituales (vía telemática) un hecho relevante en el que la sociedad informe detalladamente al mercado sobre los extremos de la causa judicial y el resto de circunstancias que se consideren importantes para sus accionistas actuales y futuros. Esto sí podría inducir una respuesta de la CNMV, que no se va producir con las alegaciones inicialmente planteadas, según ha podido confirmar LA CRÓNICA DE GUADALAJARA en fuentes del citado organismo.



En el texto, Urbas muestra su disconformidad con la suspensión cautelar del valor en Bolsa, al entender que no se dan las circunstancias para acordar esa medida, que tachan de "excesiva y desproporcionada" al haber sido aplicada a la totalidad de la cotización de los valores de la compañía y no sólo a las acciones emitidas para la ampliación de capital de hace dos años, que es la que está cuestionada judicialmente por las dudas sobre el valor real de algunos activos.



En el escrito, Ibáñez asegura no disponer "todavía de la información completa, fiel y real de las actuaciones judiciales", aunque sí le consta que "los hechos objeto de investigación afectan única y exclusivamente a la ampliación de capital acordada en la junta general de accionistas de junio de 2015, por lo que la suspensión cautelar de cotización de la totalidad de las acciones actualmente en circulación supone una medida excesiva y desproporcionada, máxime cuando las acciones emitidas en dicha ampliación de capital todavía no han salido a cotización".



Se recuerda en el documento de Urbas remitido a la CNMV que "la referida ampliación de capital fue acordada en junta general debidamente convocada al efecto, con respeto y observancia de todos los requisitos legales necesarios para su plena validez, sin que nadie con legitimación suficiente para ello, la haya impugnado por los cauces legales reglamentarios".



El empresario alcarreño,en su condición de presidente de Urbas, también recuerda que "la ampliación de capital consistente en la aportación de activos inmobiliarios fue informada favorablemente por el experto independiente designado por el Registró Mercantil, por los auditores de la compañía, por la propia CNMV, y por el Registro Mercantil, quienes en todos los casos confirmaron y sancionaron tanto el cumplimiento de los requisitos legales necesarios, como la plena legalidad de los actos".