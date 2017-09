La Unidad del Sueño del Hospital de Guadalajara consigue un hito único en España

Temas relacionados Hospital de Guadalajara Sanidad La Unidad del Sueño del Hospital Universitario de Guadalajara ha renovado su acreditación como Unidad Respiratoria por parte de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), y además lo ha hecho con la categoría de Excelente, siendo la única Unidad Respiratoria del Sueño acreditada con criterios de excelencia de toda España.



La SEPAR ha valorado el hecho de que la Unidad aborde un trabajo cada vez más complejo, evitando la derivación de pruebas a otros centros, así como el aumento en el número de pacientes atendidos y con ello, el número de profesionales tanto médicos como técnicos o personal enfermero.



La coordinadora de la Unidad del Sueño, Olga Mediano, ha apuntado a la incorporación de pruebas más complejas como la titulación manual, la capnografía transcutánea o el registro de niños y muy especialmente la actividad científica, docente e investigadora del personal de la Unidad, como claves para obtener esta distinción.



“Atender a pacientes con apnea del sueño se hace muy bien en muchos sitios, pero es un plus que en la Unidad hay muchas personas con alto interés científico que llevan a cabo proyectos de investigación”, ha señalado la doctora Mediano. “Esto nos hace diferentes y nos equipara a unidades de hospitales más grandes”, ha concluido.



En este sentido, ha destacado la participación en un estudio internacional coordinado en España por dicha Unidad y publicado el pasado año por la prestigiosa revista ‘New England Journal of Medicine’. El estudio abordaba la relación entre el empleo de la CPAP (máquina para el tratamiento de la apnea del sueño) con una menor mortalidad de los pacientes con síndrome de apnea del sueño moderado a grave y que ya hubieran sufrido un infarto cardiaco o cerebral, y venía a demostrar la no relación entre ambas cuestiones.



Según la doctora Mediano, esta acreditación ha sido recibida con gran satisfacción porque supone “un reconocimiento que demuestra que estamos trabajando bien” y que además “se considera que lo estamos haciendo de forma excelente”.



En este sentido, ha subrayado el apoyo por parte de la Dirección del Hospital y “el trabajo de la Enfermería y los técnicos, fundamentales para la Unidad porque asumen gran parte del trabajo, es personal muy específico que hace muy bien su trabajo”.



Aumento exponencial de pacientes

Desde su creación, la Unidad del Sueño de Guadalajara ha experimentado un notable incremento en el número de pacientes. Durante el año 2016 atendió a 1.178 pacientes nuevos frente a, por ejemplo, los 588 pacientes nuevos atendidos en 2015 y llevó a cabo un total de 1.414 estudios de sueño entre poligrafías y polisomnografías, 1.062 en el año 2015.



Esta Unidad, además, lleva a cabo el seguimiento de pacientes y usuarios de CPAP y trabaja coordinadamente con otros servicios, especialmente Pediatría, Otorrinolaringología, Cardiología, Endocrinología, Psiquiatría o Cirugía.



El Centro de Atención Integral de Terapias Respiratorias (CAIDER) mantiene su firme apuesta por la investigación y sus profesionales participan en numerosos trabajos y estudios relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos respiratorios durante el sueño, así como la relación entre la apnea del sueño y otras patologías.