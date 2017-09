Molina cree que el duque del Infantado no debe tener vivienda en su palacio... pero no dice cómo

Noticias relacionadas Intenso alegato de Riansares Serrano en el Senado contra la vivienda particular en el Infantado Temas relacionados Patrimonio Ferias Guadalajara Palacio del Infantado García Molina Podemos José García Molina ha visitado este jueves Guadalajara, donde ha participado en el vermut solidario organizado por la Fundación Nipace durante la celebración de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2017.



En declaraciones a los periodistas, ha considerado que el Palacio del Infantado ha de tener un uso público.



“No podemos compartir ese tipo de cuestiones en un momento donde mucha gente ha perdido su casa, cuando estamos luchando porque nadie en Castilla-La Mancha y que nadie en este país carezca de un hogar o una alternativa habitacional”. De esta forma se refería el vicepresidente segundo a la polémica que sobrevuela desde hace meses el monumento guadalajareño, donde el Estado está dedicando medio millón de euros a la construcción de un dúplex para uso privado del duque del Infantado, propietario legal del monumento.



“Nos parece que es muy poco edificante encontrarse con noticias de ese tipo”, ha proseguido García Molina. “Y que el Ministerio se preste a construir una vivienda de 400 metros cuadrados dentro de un palacio que debería tener un uso público y abierto a la ciudadanía, sinceramente, no nos parece nada acertado”.



“Las leyes pueden ser legales pero muchas veces no son nada legítimas, o morales; y este puede ser uno de esos casos”, ha finalizado.