Page considera legítimo querer independizarse (pero la frase tiene truco)

Hablanso sobre Cataluña este viernes, Emiliano García-Page ha considerado que es "legítimo" que alguien quiera independizarse y tener derecho a decidir, "pero no a decidir por mi y por todos los españoles" porque, ha apuntado, son quienes tienen que decidir sobre las cuestiones que afectan a España.



En este sentido, el presidente regional ha dicho que "no le entra en la cabeza" que un parlamento que tiene su origen y legitimidad en la Constitución Española ahora quiera saltársela, porque eso "es como renegar de la madre".



Al hilo de la igualdad entre los ciudadanos, García-Page ha confesado que le preguntaría al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, si está dispuesto a decir en público que los niños tienen derecho a mejores colegios en Cataluña que en Castilla-La Mancha o si se debe atender mejor un infarto en Martorell que en Écija.



"Estoy seguro que el presidente de Cataluña a la cara me diría que no, que todos tenemos los mismos derechos. El 95% de los ingresos que nos gastamos en España son para sanidad, educación, servicios sociales y prestaciones públicas por lo que si todos tenemos los derechos, ¿de qué estamos hablando? ¿O es que algunos, ni la mitad de los catalanes, quieren que quienes son más ricos tengan los mismos derechos?" ha argumentado el presidente regional.



Por todo ello, Emiliano García-Page se ha mostrado tajante al asegurar que "va a pelear como presidente de Castilla-La Mancha para que se mantenga la lealtad institucional ya que, si al final algunos se salen con la suya y buscan tener más, la fiesta la pagaremos entre todos", ha concluido.