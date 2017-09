García-Page triplica a Blanco en número de avales

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE Castilla-La Mancha García-Page El eurodiputado del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha presentado este viernes 6.740 avales para oficializar la precandidatura del actual secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, al frente de la formación en Castilla-La Mancha dentro del proceso de primarias abierto en el partido. Suponen "el 75 por ciento del total de los avales presentados" contando los que ha registrado --2.189-- también el alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco. El mínimo exigido rondaba los 1.300.



El coordinador de la precandidatura de García-Page ha recalcado que el actual secretario regional del PSOE ha conseguido "cerca del 70 por ciento de los avales" recogidos por los dos precandidatos en Toledo y Azuqueca de Henares, municipios naturales de ambos.



Gutiérrez ha asegurado que la precandidatura de García-Page tiene "la mano tendida" a Blanco. "No hay nada que nos separe, compartimos el proyecto político para Castilla-La Mancha y el proyecto orgánico salido del 39 Congreso Federal. Lo queremos hacer juntos porque no sobra nadie", ha incidido, al tiempo que ha reprochado que la candidatura de Blanco "llevan toda la campaña negando" su "mano tendida".

Preguntado por "las presiones" denunciadas por Blanco en el proceso de recogida de avales por parte de la candidatura del presidente regional, Gutiérrez ha manifestado que "hay muchos ciudadanos y militantes" que están mirando este proceso y que "no se merecen que les tomen como tontos ni que intenten calentar la campaña para ocultar un mal dato en avales".



"No hay ningún mecanismo de presión, es simplemente que García-Page, donde más se le conoce tiene el mayor número de avales y Blanco, donde más se le conoce, tiene el menor número de avales. Que nadie aquí confunda el cariño con la presión, lo que estamos recibiendo estas semanas es una aval de cariño hacia Page en su labor de secretario regional y presidente de Castilla-La Mancha", ha indicado Gutiérrez.



José Luis Blanco y las coacciones

En declaraciones a los medios, Blanco, que ha dado las gracias a todas las personas que "desde el principio, con sus palabras y hechos, se creyeron el modelo de este nuevo PSOE" y a todos los que han apoyado "luchando" y recibiendo avales, ha comentado que sus avales son "los suficientes como para transformar y cambiar la historia del PSOE en Castilla-La Mancha", donde "a partir de hoy se inicia un tiempo nuevo".



Un tiempo en el que el socialista quiere "que desaparezcan para siempre las coacciones para avalar a una candidatura, las mentiras y los embustes para desprestigiar a la otra, la oferta de sillones para que no haya urnas", ya que "va a haber urnas y posibilidades de democracia interna" y para que desaparezca "la utilización desinteresada de las corrientes y plataformas y sobre todo, la manipulación torticera que se ha hecho de referentes del socialismo en nuestro país y de la política como Pepe Borrell", cuyas palabras recientes sobre la bicefalia en el partido se "manipularon".



"Después de una campaña sucia y canalla en la recogida de avales, solicito, creo, deseo, que demos un ejemplo hasta el 30 de septiembre, de democracia interna, participación y socialismo ante toda la sociedad castellano-manchega que nos espera", ha explicado José Luis Blanco, que ha incidido en que, pese a las "presiones individuales" que han recibido algunos compañeros "para avalar a otra candidatura", la suya quiere "llenar las urnas de votos libres de presiones".



Dicho esto, el todavía precandidato --pues se abre ahora un proceso de verificación y recuento de los avales que culminará en la proclamación definitiva de candidaturas-- ha admitido que sus sensaciones de cara a la votación definitiva del día 30 son "muy positivas" después de haberse "recorrido Castilla-La Mancha hablando, mirando a los ojos a los compañeros, hablando y escuchando, tomando nota".



Esos compañeros le han trasladado que el partido necesita "un cambio", sobre todo porque "no puede ser que la militancia vaya bajando, los militantes vayan bajando" y también los votantes, con 180.000 menos desde 2017 a 2015. "Algo tenemos que hacer, y debemos darle continuidad al 39 Congreso y hacer un partido más abierto, más participativo y referente de la sociedad castellano-manchega", ha expresado.

José Luis Blanco, que ha defendido que el procedimiento de recogida de avales "ha venido para quedarse" en la Comunidad Autónoma, ha detallado, entre sus propuestas, un plan de choque para que los jóvenes de la región se sientan representados y que el proyecto "sea suyo", o hacer listas electorales en las que uno de cada tres personas que representen a la sociedad sea un joven, tanto en proceso municipales como regionales.



El precandidato también prevé abrir las sedes del PSOE como centros de formación, convencido de que "las casas del pueblo tienen que ser centros de formación de militancia y simpatizantes, sedes abiertas para la sociedad civil", y se ha comprometido, si sale elegido secretario general, a visitar cada semana al menos una agrupación "para tener contacto directo con la militancia de Castilla-La Mancha que en este momento se siente abandonada".