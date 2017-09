Recepción de alcaldes y concejales en la Diputación

Temas relacionados Latre Diputación de Guadalajara El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, ha presidido en la noche del viernes la tradicional Recepción de Alcaldes y Concejales que cada año celebra la Institución Provincial en el marco de las Ferias y Fiestas de Guadalajara en honor a La Virgen de La Antigua y que ha estado precedida por las notas musicales de la Banda Provincial.



El acto, al que han asistido más de 250 representantes municipales de toda la provincia, ha tenido lugar en el patio neomudéjar del Palacio Provincial, y tal y como ha definido el presidente, se trata de un encuentro “para intercambiar opiniones y pasar una tarde agradable en buena compañía”.



El máximo responsable de la Institución Provincial ha reconocido la encomiable tarea que realizan alcaldes y concejales al frente de los ayuntamientos. Una dedicación, ha dicho, “que genera sacrificios pero también muchos momentos de satisfacción. Por ello quiero agradeceros el trabajo de servicio a vuestros vecinos”.



Latre ha asegurado que el papel de la Diputación es esencial para garantizar el mantenimiento de nuestros municipios. En nuestra provincia nueve núcleos suman el 70% de la población; más del 50% del territorio escasamente llega a 22.000 habitantes de un total de 260.000. “Es una cuestión que me preocupa seriamente, profundamente. Y quiero ser realista y todos debemos serlo, no tiene fácil solución; como decía un sabio: La vida hay que vivirla, porque la muerte no se vive.” Por esta razón, ha aseverado el presidente, “la labor de la Diputación como gobierno local intermedio ha ayudado, ayuda y ayudará a la mejora general de nuestros pueblos y ciudades, colaborando con los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y mejores servicios. Pero siempre con responsabilidad y proyección, sin despilfarrar como en cualquier hogar”.



Buena situación económica de la Institución e inversiones

El presidente de la Diputación ha asegurado que con estas premisas, hoy día destaca la buena situación económica y de Estabilidad Presupuestaria de esta Institución. “En la actualidad tenemos el nivel de endeudamiento más bajo de las últimas décadas. Desde 2011 hemos conseguido reducir la deuda pasando de 75 millones de euros a menos de siete millones en la actualidad”.



Paralelamente, este descenso de la deuda coincide con el periodo de mayor inversión de la Diputación en la provincia de Guadalajara. “Estos datos reflejan claramente el compromiso y la buena gestión. Más inversiones y mejores servicios para los ayuntamientos de nuestra provincia. Esta va a seguir siendo nuestra línea de trabajo”, ha apuntado José Manuel Latre.



Asimismo, ha recordado que este año concluye el Plan de Carreteras, con la finalización de cinco proyectos. “Podemos afirmar que contamos con una de las mejores redes provinciales de carreteras. Con este Plan hemos arreglado 1.200 kilómetros de los 1.500 que conforman la red viaria provincial. La inversión total de este proyecto supera la nada despreciable cantidad de 60 millones de euros”. El presidente ha subrayado que “vamos a continuar con aquellos tramos provinciales y accesos que no estaban incluidos en el Plan como se señaló en el último pleno”.



En materia de inversiones también ha destacado los 179 proyectos de Planes Provinciales realizados en los últimos dos años por el Servicio de Arquitectura con una inversión de ocho millones y medio, así como los 37 proyectos de obras hidráulicas, en el mismo periodo, impulsados por del Servicio de Infraestructuras con una inversión de 400.000 euros. En este apartado de obras hidráulicas, el máximo responsable de la Institución Provincial ha hecho un llamamiento a la Junta de Comunidades. “Se tratan de las actuaciones más demandadas por los alcaldes. Por ese motivo entendemos que es necesario que la Junta se implique y retome los convenios en esta materia con esta Diputación, ya que son muchas las necesidades de inversión en los municipios al contar con redes de distribución y saneamiento muy antiguas y obsoletas”.



También ha recordado las actuaciones en materia de caminos rurales realizados en 133 municipios con una inversión de 1,8 millones de euros en dos años, los 108 proyectos del Plan de eficiencia en otros tantos ayuntamientos destinando un presupuesto superior a los 2,5 millones de euros, y el papel fundamental que desempeñan los Centros Comarcales en los municipios. “Todas estas obras y actuaciones son fundamentales para que nuestros pueblos cuenten con buenas infraestructuras y buenos accesos tanto para la seguridad, como para el bienestar y el incremento del turismo”.



Papel "fundamental" de la Diputación

Otra apuesta importante para esta Diputación es la generación de oportunidades y la inserción al mercado laboral de nuestros ciudadanos. Latre ha señalado que la Institución trabaja en un plan para revitalizar las zonas más desfavorecidas de la provincia, apoyando la puesta en marcha de iniciativas que sean capaces de aprovechar los recursos que hay en el territorio y de ofrecer los servicios demandados por los ciudadanos. Desde el área de Promoción Social continua el programa Dipuemplea Plus que ofrece cursos becados, remunerados, a personas que quieren trabajar en nuestra provincia. Además del nuevo programa denominado Impulsa Mujer.



Complementando a los programas mencionados anteriormente, la Institución Provincial, ha dicho Latre, colabora con los Grupos de Desarrollo Rural, e incentiva actividades primarias tradicionales de nuestros pueblos como son la resina y micología. Además este año, “estamos realizado una importante aportación económica al Plan de Empleo Regional (2.250.000 euros para esta anualidad) que cofinanciamos para que nuestros ayuntamientos no tengan que sufragar todos los gastos. Una vez más, y lo saben, pido a la Junta que no se olvide de mencionar a la Diputación como cofinanciador de este plan de empleo, así como a algunos ayuntamientos”.



La Diputación también facilita la vida diaria a través de las nuevas tecnologías, con lo que conocemos como administración electrónica. Precisamente este verano se presentó el proyecto para la implantación de la administración electrónica en 260 ayuntamientos de la provincia menores de 5.000 habitantes y 24 Entidades Locales.”Este proyecto facilitará la gestión municipal en los ayuntamientos de la provincia, principalmente en los más pequeños. Y cambiará la metodología de trabajo haciendo una Administración Local más ágil, eficaz, transparente y cercana al ciudadano”. También se han puesto en funcionamiento oficinas electrónicas en 11 localidades de la provincia y en el Centro San José. Estas máquinas se irán preparando a lo largo de los próximos meses para que puedan ejecutar cualquier acción de las funciones que tiene delegadas la Diputación por parte de los ayuntamientos.



Las acciones dedicadas a fomentar el turismo como motor económico en nuestra provincia son otro de los ejes de gestión para la Diputación. “Este año hemos apostado por el Geoparque de Molina, Alto Tajo y el Río que nos lleva coincidiendo con el centenario de José Luis Sampedro. Además continuamos con la consolidación del Viaje a La Alcarria como ruta turística”.



Pero la Diputación, ha asegurado José Manuel Latre, es mucho más; “Es estar cerca de nuestros mayores; de los pequeños comercios rurales; de los agricultores y ganaderos; es incentivar la actividad deportiva y cultural; o de disponer de espacios donde se pueda trabajar para seleccionar los residuos; o de que tengamos la seguridad y protección de un servicio de extinción de incendios que trabaja de forma continuada y muy profesional”.



Finalmente, ha hecho referencia a todos aquellos alcaldes, concejales y responsables políticos que se mantienen con fuerza por respetar y hacer cumplir la legislación.”La Constitución Española es el punto de unión de todos los españoles. Los ciudadanos eligen las opciones políticas para gobernar y estas tienen, tenemos, la responsabilidad de cumplir con el deber que se nos ha encargado”.