“El Patillas” y Keko Matey, populares de Azuqueca

Temas relacionados Azuqueca de Henares Fiestas El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha celebrado en la tarde de este viernes, 15 de septiembre, una sesión extraordinaria para nombrar 'Populares del Año' a Félix Rodríguez 'El Patillas', y Sergio -Keko- Matey, que fueron propuestos por las 25 Peñas Públicas de la localidad. Este acto, celebrado en un Salón de Plenos lleno de público, sirve de prólogo a las Fiestas de Azuqueca, que se celebran entre los días 16 y 24.



El reconocimiento a Félix Rodríguez 'El Patillas' se debe a "su trayectoria como peñista, su colaboración con las Peñas Públicas y su entrega en el desarrollo de las Fiestas de Azuqueca de Henares", mientras que en el caso de Keko Matey, obedece a "su trayectoria deportiva 'KO! Al cáncer', colaborando desinteresadamente en la recaudación de fondos para el estudio del cáncer infantil", según ha explicado la concejala de Fiestas, Charo Martín, quien también se ha referido a "la humildad, el amor por Azuqueca, el espíritu colaborativo y el trabajo asociativo y deportivo, respectivamente, de ambos".



Féliz Rodríguez 'El Patillas' no ha podido recoger la placa de Popular del Año 2017 al encontrarse hospitalizado y, en su lugar, ha acudido su hija, Carmen Rodríguez que, acompañada por familiares y peñistas de La Amistad, peña a la que pertenece 'El Patillas', se ha mostrado emocionada y agradecida por el reconocimiento.



Por su parte, Keko Matey, arropado por familiares, amigos y el 'Pedernal Team', ha querido destacar el apoyo de su equipo, 'Team Pedernal', de su familia y de patrocinadores, entidades y comercios. "Recojo el premio en nombre de 'KO! Al cáncer' y la fundación La sonrisa de Álex", ha explicado. "Este premio pertenece a una causa, a todas las personas, familiares y amigos que ya no están entre nosotros, a todos los que hoy están luchando y a todos los que quizá debamos hacerlo", ha añadido. También ha mencionado a su compañero Xavi Tondo, ciclista profesional fallecido en 2011.



El alcalde, José Luis Blanco, ha afirmado que los Populares de Año "son dos personas a las que Azuqueca tiene mucho que agradecer". De Keko Matey, ha querido poner en valor "el esfuerzo, la tenacidad, la capacidad de superación y la deportividad". "Ya eres leyenda", ha añadido, y le ha dado las gracias por "reivindicar que se incremente la dotación para investigar contra esta enfermedad, visibilizar que muchos y muchas sufren y nos necesitan y por recaudar fondos para que la luche continúe". De Félix Rodríguez, ha señalado que "es una de las personas que más ha colaborado para las fiestas de Azuqueca sean tan intensas, tan fraternales y tan especiales".



En el turno de intervención de los grupos políticos, Rosa Moreno, concejala No Adscrita, ha felicitado a los dos Populares de Año. María José Pérez, de IU-Ahora-Azuqueca, se ha referido a "la constancia y esfuerzo" de Félix para el desarrollo de las Fiestas y ha deseado que "todo se resuelva satisfactoriamente" y de Keko Matey ha destacado su "compromiso con el deporte y su colaboración desinteresada en la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer".



Las Fiestas de Azuqueca de Henares darán comienzo de manera oficial este sábado, 16 de septiembre, a las 21:30 horas, con el pregón, a cargo de Keko Matey y con la colaboración de la Banda de Música y la Ronda de Azuqueca, y el posterior chupinazo.