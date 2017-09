La autovía que prometió Zapatero en el Señorío de Molina la reclamarán también Tarragona y Teruel

Noticias relacionadas Asociaciones de Molina y Teruel exigen que la N-211 sea autovía “tal y como prometió Zapatero” Fomento invierte 8 millones en la N-211 de Alcolea a Maranchón y de Aragoncillo a Molina Tierra Molinesa recurre al Rey para transformar la N-211 en autovía Zapatero no da ninguna cifra para resucitar al Alto Tajo Temas relacionados Latre Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Señorío de Molina Las diputaciones provinciales de Teruel, Guadalajara y Tarragona pedirán al Ministerio de Fomento la conversión de la carretera N-211 en autovía con el objetivo de articular una vía de comunicación directa desde Madrid al Mediterráneo, eje que permitiría el desarrollo económico de zonas que afrontan problemas de despoblación.



Esta autovía que plantean las tres diputaciones tendría su punto de partida en Alcolea del Pinar y seguiría por Guadalajara por la zona de Molina de Aragón, para continuar por Teruel a través de Monreal del Campo hasta Caminreal, conectándose con la A-23 y seguir hasta Montalbán. Llegaría hasta Alcañiz y Calaceite, hacia la provincia de Tarragona para salir al Mediterráneo.



Tras el terrible incendio de 2005, el presidente Rodríguez Zapatero planteó varias inversiones en la zona, entre las que figuraba la conversión de la N-211 en autovía. Cuatro años después, el por entonces diputado nacional Jesús Alique aún confiaba en el cumplimiento de esa promesa presidencial, al considerar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio sobre el procedimiento de Información Pública del Estudio Informativo como un hecho relevante. El documento, paso previo a la preceptiva declaración de impacto ambiental, se refería al tramo de carretera que discurre entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo (Teruel), que sigue actualmente como entonces. Alique llegó a sostener que "a buen seguro, en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años se consignarán las partidas necesarias para avanzar en esta empresa". No ha sido así.



Reunión en Teruel

El presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán; el vicepresidente, Joaquín Juste; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, y el diputado de Recursos Humanos de la Diputación de Tarragona, Joan Josep Malrás, han celebrado este jueves una reunión en Teruel para impulsar este proyecto y dar los primeros pasos ante una futura entrevista con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.



Ramón Millán ha señalado que "en esta reunión vamos a intentar acercar posturas y crear un argumentario ante la visita al ministro porque es una línea recta que une el centro con una salida al Mediterráneo, enlazando Madrid y Tarragona".



Millán ha subrayado que "con la carretera de Cuenca hay un compromiso para una mejora en el tramo de Teruel para hacerla más segura" y la N-211 se presenta como un "eje que vertebraría la provincia por el centro y propondremos al ministro que nos reciba para hablar de un proyecto para el que tenemos argumentos, uno común con Guadalajara que es la despoblación".



La autovía fallida

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, ha recordado que "llevamos tiempo hablando del tema, esta vía es fundamental para Guadalajara por atravesar la zona del señorío de Molina que conecta desde Alcolea del Pinar con zonas de Teruel que tienen el mismo problema de despoblación", ha coincidido.



En opinión de Latre es necesario "incentivar la red de vías de comunicación para incentivar el desarrollo económico, la seguridad y crear empleo" en estas tres provincias.



El diputado provincial de Tarragona, responsable del área de Recursos Humanos y Políticas Activas de Ocupación, Joan Josep Malrás, ha apuntado que en Tarragona en esta carretera "tenemos dos o tres puntos como Reus, Falset o Gandesa sin variantes y saturados y la alternativa de una autovía es importante si queremos aproximar empresas".



"He salido a las nueve de la mañana y he llegado a Teruel a las doce y media; hoy las distancias se miden en tiempo y en los pueblos pequeños que apuestan por su desarrollo requieren de esta apuesta de las tres Diputaciones", ha argumentado.



En este sentido, ha estimado que "el tema ferroviario no es viable, con el cierre de la vía del Val de Zafán y la carretera necesita la mejora de los tiempos" porque un viaje de tres horas y media "no es viable y con la autovía hay una oportunidad, hemos de buscar proyectos en común, tenemos que aportar y trabajar juntos contra la despoblación".



Los responsables de las diputaciones no han querido referirse a las densidades del tráfico existente actualmente porque "primero se tiene que hacer viable, es un proyecto que se hace para el futuro", ha dicho Millán.