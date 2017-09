Vicente Tirado defiende desde Guadalajara la unidad de España

Temas relacionados Ferias Guadalajara Podemos PP PSOE El secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha subrayado este sábado que "el PP defiende la unidad de España y es el partido que garantiza esta unidad" y ha destacado que "la soberanía nacional reside en todo el pueblo español, no solo en una parte de España. Lo que tiene que ser España lo decidimos todos los españoles".



Tirado ha mostrado este sábado su preocupación por las palabras del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José García Molina, en las que este abogaba por una coalición entre PSOE-Podemos y ERC para formar un gobierno en España. Para Tirado "apoyar esta coalición con Esquerra Republicana significa apoyar el referéndum ilegal".



Tirado ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page que "desautorice" inmediatamente las palabras de su vicepresidente de Podemos "y si no cesa a quien aboga por una coalición entre PSOE-Podemos y Esquerra Republicana es porque consiente lo que dice su vicepresidente". A su vez ha afirmado que estas palabras del vicepresidente del Gobierno regional "han causado una gran alarma entre los castellano-manchegos".



"En el PP creemos firmemente que España es la patria común e indivisible de todos los españoles y vamos a seguir defendiéndolo sin ambigüedades", ha destacado también.



LISTAS DE ESPERA

El secretario general del PP de Castilla-La Mancha ha lamentado igualmente que García-Page "se ría" del aumento constante de las listas de espera en la Sanidad regional. "¿Cómo se puede reír de que haya 2.500 personas más esperando que en el mes de julio o de que haya 10.913 personas más que hace dos años esperando para ser operadas? Es un escándalo lo que está ocurriendo con la Sanidad".



Tirado ha señalado que en lugar de solucionar los problemas de los castellano-manchegos "Page está muy nervios y más pendiente de tratar de arreglar todos sus problemas internos".



El secretario general del PP de Castilla-La Mancha ha vuelto a tender la mano al presidente regional ofreciéndole su apoyo en los presupuestos de 2018 "con la única condición de que baje los impuestos y de que cese a un vicepresidente que aboga por un gobierno entre PSOE-Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña".



Tirado ha realizado estas declaraciones en Guadalajara, en el transcurso de la tradicional 'Paella Popular Solidaria' que organiza el PP provincial durante las Ferias y Fiestas de la ciudad.



Previamente había contribuido al carácter solidario de este acto depositado en una mesa varios kilos de alimentos no perecederos, donde ha destacado la gran afluencia de afiliados y simpatizantes del PP, resaltando que "Guadalajara tiene ADN del Partido Popular" porque los hombres y mujeres de esta provincia "se identifican con los valores que defiende el PP como la unidad de España".