Sigüenza ha presentado su “fiestón”, que durará dos días para celebrar ser el mejor destino rural

Sigüenza fue nominada Capital del Turismo Rural 2017 por los internautas en respuesta masiva a un concurso convocado por este portal, que lleva inspirando escapadas durante diez años. Precisamente esta década prestando servicio a los enamorados del Turismo Rural fue lo que motivó la convocatoria. Lo explicaba esta mañana Ana Alonso, su directora de relaciones institucionales: “La Capital del Turismo Rural es una iniciativa de Escapadarural.com con motivo de su décimo aniversario, que se cumple en 2017. Como líder del sector y principal partner de empresarios y destinos, hemos querido que un municipio español, en esta primera edición Sigüenza, se convierta en un referente para quienes les gusta practicar turismo rural”.



El día 30 de septiembre, los representantes municipales de las diez ciudades finalistas en el concurso Capital Turismo Rural 2017 van a firmar un protocolo relativo al Turismo Rural, que podría desembocar en un futuro en actividades conjuntas que beneficien a todos los municipios como destinos turísticos. Los otros nueve pueblos que aspiraban a convertirse en Capital del Turismo Rural 2017 fueron, por orden de número de votaciones recibidas: Elizondo (Navarra), Garganta de los Montes (Madrid), Alfoz de Lloredo (Cantabria), Grazalema (Cádiz), Covarrubias (Burgos), Sant Joan de les Abadesses (Girona), Torrecilla en Cameros (La Rioja), Onís (Asturias) y Leiro (Galicia).



Las votaciones

Así, Escapadarural.com realizó una preselección entre los 269 municipios de toda España que optaban a la candidatura. Después de reducir los candidatos a sólo 24, eligió a Sigüenza entre los diez que optaban a convertirse en la Capital del Turismo Rural 2017, siendo la única localidad castellano-manchega que optaba al galardón como finalista.



Los municipios presentados tenían que cumplir tres requisitos: tener menos de 10.000 habitantes, estar bien comunicados con carreteras principales (a menos de una hora de una vía principal) y contar con la infraestructura necesaria para recibir a los viajeros y celebrar una gran fiesta popular. Las votaciones empezaron el día 27 de abril y terminaron el 21 de mayo. A su cierre, Sigüenza, en dura pugna hasta el último instante con Elizondo (Navarra), obtuvo la distinción de ser nombrada Capital del Turismo Rural 2017. El municipio doncelino logró el 18,8% de los votos, sobre un total de 30.427.



“Para nuestra ciudad ser nombrada Capital del Turismo Rural supuso una gran alegría. Se hablaba de ello en las calles mientras las votaciones estuvieron activas. Los seguntinos, a través del portal de Escapadarural.com directamente, de las redes sociales, e incluso de grupos de whattsapp, nos apoyaron masivamente, convirtiéndose, una vez más, en los mejores embajadores de nuestra tierra, unidos en este propósito”, explica José Manuel Latre, alcalde de la ciudad.



Cuando por fin Escapadarural.com desveló el ganador, Sigüenza entera lo celebró como el objetivo común compartido y conseguido que fue. En este sentido, el alcalde destaca también, además del componente sentimental del logro, “que lo tuvo, y muy notorio”, el impulso que para la imagen de Sigüenza está significando el nombramiento. “La capitalidad nos está llevando muy lejos, consiguiendo que nuestra ciudad sea reconocida como un destino turístico de calidad en toda España y aportándole una tremenda visibilidad, que difícilmente hubiéramos podido conseguir por otra vía, tanto en medios de comunicación como en redes sociales”, añadía.



Desde el mes de julio, y de la misma manera que la ciudad se había implicado para obtener el galardón, los dos equipos de trabajo, de Escapadarural.com y del Ayuntamiento de Sigüenza, han hecho lo propio para elaborar de manera conjunta el programa de “una fiesta memorable, como se anticipaba en las votaciones, algo que esperamos conseguir. Desde luego por ilusión, ganas y trabajo, no va a ser”, afirma Oscar Hernando, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza.



Y como ocurriera con las votaciones, de nuevo, la ciudad del Doncel se ha volcado para ofrecer lo mejor de sí misma en un fin de semana que “tradicionalmente es época valle en las visitas hacia Sigüenza. Estamos ilusionados por conseguir una ciudad llena de visitantes, que después, seguro, volverán”, añade el concejal.



El programa

El programa ha sido diseñado para poner sobre el tapete algunas de las más hermosas tradiciones de la ciudad, pero también para sorprender a seguntinos y visitantes con propuestas nada habituales. Musicalmente, no faltarán las dulzainas y sus pasacalles, para recordar que la ciudad es heredera de una rica tradición castellana de la que lleva haciendo gala nada menos que 35 años con su festival por San Vicente.



Además, el sábado un grupo de guías locales mostrará la ciudad a los visitantes tanto en su recorrido Medieval como en el Barroco e Ilustrado, abriéndola de par en par a todo el mundo. Al mismo tiempo, y para propiciar el viaje con niños, en el Parque de La Alameda habrá toda una completa propuesta de juegos tradicionales, para que los más pequeños de las familias que decidan acudir a Sigüenza ese fin de semana puedan disfrutar con propuestas diferentes, que nada tienen que ver con tablets y móviles, y si con el juego de los pañuelos, la comba o las carreras de sacos.



A partir de las doce de la mañana, quedará inaugurado el mercado artesano en la Plaza Mayor. Habrá muestras no sólo de lo mejor que tiene Sigüenza, que es mucho, sino también de lo mejor de la provincia, con la presencia de la Escuela de Folklore de la Diputación y sus ceramistas, hilanderas y artesanos de la madera, entre otros, que sorprenderán con sus talleres interactivos a propios y extraños, “dándole así la oportunidad de lucir en el evento a toda la provincia”, afirma Latre.



Además, la ciudad se convertirá en un espacio gastronómico y musical. Restaurantes con solera de Sigüenza saldrán a la calle en food trucks, acercando sus especialidades a la misma Plaza Mayor. Gigantes y cabezudos, otra de las tradiciones más bellas de Sigüenza, desfilarán a mediodía por el corazón de la ciudad medieval, precedidos por los dulzaineros. Y, a su término, el contrapunto. La música del DJ Surda le va a poner un elemento diferencial al vermú seguntino, que como la capitalidad del Turismo Rural 2017 obtenida por la Ciudad del Doncel, mostrará Siguenza desde una nueva perspectiva, en este caso musical.



Malabares y magos dejarán la fiesta al pie de su pregón. A continuación tendrá lugar la entrega de premios en el sorteo de diez escapadas por toda España entre todos los visitantes. Los ecos de la fiesta continuarán en la jornada matinal del domingo, con recorridos para los visitantes, esta vez por el entorno natural de la ciudad, para lo que se contará con la ayuda del Taller de Empleo que se lleva a cabo en la ciudad estos días, muestra de coches clásicos y concierto folk del grupo Las Colmenas.



Además de este completo programa, la fiesta contará con Juanjo Albiñana, monologuista de Comedy Central, como maestro de ceremonias y presentador de los actos oficiales. A través del portal Escapadarural.com los internautas podrán acceden descuentos en las diferentes actividades del programa, pensadas para todos los públicos, y, si vienen desde Madrid, podrán hacerlo subiéndose al Tren Medieval a Sigüenza, puesto que ese día, tendrá lugar el segundo de los viajes de la temporada de otoño, en la que es la otra gran propuesta estacional del Ayuntamiento en este último tramo de 2017.



Programa

Sábado, día 30 de septiembre

11:00 Pasacalles dulzaineros. Escuela de folklore Diputación Provincial de Guadalajara.

11:00 Recorridos seguntinos con guías locales. Lugar de encuentro atrio de la catedral de Sigüenza.

11:00 Olimpiadas rurales infantiles Parque de la Alameda.

12:00 Inauguración mercado artesano y espacio gastronómico.

Muestra de artesanía escuela de folklore Diputación Provincial de Guadalajara.

13:00 Desfile de gigantes y cabezudos acompañados por dulzaineros de la Escuela de Folklore de la Diputación Provincial de Guadalajara

13:30 14:30 Vermú musical con DJ Surda

17:30 Pasacalles circense desde la Plazuela de la Cárcel a la Plaza Mayor

19:00 a 20:00 Pregón y entrega de premios del sorteo Escapadarural.com

20:00 Entrega de galardones de la Capital del Turismo Rural en la Plaza Mayor.

21:30 Verbena popular Plaza Mayor.

00:30 a 03:00 Continúa fiesta con DJ Surda



Domingo, día 1 de octubre

11:00 Recorridos por el entorno natural de Sigüenza

12:00 Muestra de coches clásicos Asociación de clásicos de Sigüenza, en el Parque de la Alameda

13:00 Concierto del grupo folk Las Colmenas. Plaza Mayor

14:00 a 15:30 Vermú musical en la Plaza Mayor