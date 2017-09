Podemos Guadalajara protesta también contra las medidas del Gobierno de España en Cataluña

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

20/09/2017 Lo que es de todos es de todos.

Cuatro iletrados, perturbados y vagos de condición y profesión decidiendo sobre lo que es de todos. No, hombre, no, hasta ahí podíamos llegar. Decidid sobre vuestra casa, pero de la que es común, no. Ni es lícito, ni legítimo, ni moral, ni legal. Salud. yo

20/09/2017 No caben mas.

Leva razón usted logicus. Si a eso le añadimos el tontunismo tenemos un circulo o varios llenos de tontos y no cabe uno mas. Antes se decía: No se puede ser mas tonto que un obrero de derechas, a hora hay que decir: no se puede ser mas tonto y fascista que un individuo que se sienta de izquierda y sea nacionalista.

Salud a los burgueses. Tomás

20/09/2017 Penoso.

Tiene la desfachatez de decir que ´´la patria solo se puede entender desde la plurinacionalidad´´. ¿No será que la patria se tiene que entender desde la Constitución?. ¿Como puede ser que un partido político con representación en el Parlamento Nacional esté a favor de vulnerar la ley?. Estos de Podemos cada día dan más pena. De verdad, penosos. Y dentro de ellos, los de Podemos Guadalajara están en lo más alto. logicus

20/09/2017 Ojalá me equivoque.

Cuanto daño va a hacer el buenismo,

reflexionen un poco señores y señoras , chicos y chicas de podemos , que queremos vivir en paz.