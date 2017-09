El alcalde pide “comprensión” por las molestias ocasionadas en las calles Cifuentes y Constitución

Noticias relacionadas Toma nota de cuándo no deberías pasar con tu coche por las calles Cifuentes y Constitución Archivos relacionados Román, sobre la operación asfalto de 2017. (Tamaño: 746,1 kb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, acompañado del vicealcalde, Jaime Carnicero, ha visitado los trabajos de renovación del firme que el Ayuntamiento está emprendiendo en las calles Constitución y Cifuentes.



Se trata de una nueva Operación Asfalto cuyas zonas de actuación, tal y como ya ocurriera el año pasado, han sido escogidas por los vecinos a través de los denominados 'Presupuestos participativos'. Una vez concluyan las labores en estas dos importantes vías, los trabajos proseguirán en la calle Valencia y la Cuesta de Hita.



Antonio Román, quien ha señalado que los trabajos "avanzan a buen ritmo", ha anunciado que si no surgen imprevistos, el nuevo aglomerado podría estar listo el lunes de la semana que viene. Quedaría pendiente, únicamente, la renovación de la señalización horizontal, unas tareas que no causan tantas molestias desde el punto de vista de la movilidad.



Dichas molestias, aunque "inevitables" ante actuaciones de este tipo, se están tratando de minimizar por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, trabajando por las noches y garantizando siempre que es posible, el tránsito por uno de los dos carriles de las calles.



No obstante, el alcalde, Antonio Román, ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias y ha agradecido su comprensión. "Se trata de un esfuerzo que debemos realizar todos los años para mantener nuestras calles en buen estado", ha señalado.



La empresa encargada de ejecutar los trabajos es TRABIT y, para ello, cuenta con un presupuesto de 320.000 euros más IVA. El plazo de ejecución es de dos meses, si bien se está tratando de reducir lo máximo posible, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.