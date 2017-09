Si te gusta el cine y quieres pagar menos, atento a la promoción que se prepara para octubre

Temas relacionados Cine Consumo La decimotercera edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los próximos 16, 17 y 18 de octubre. Durante esos tres días (lunes, martes y miércoles) se podrá acceder a las salas adheridas a la promoción al precio de 2,90 euros cada entrada, mostrando la acreditación en el cine, según precisan sus impulsores.



El evento está organizado por la Confederación de productores audiovisuales españoles (FAPAE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), y busca fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural, además de mostrar el agradecimiento de la Industria a los espectadores.



La mecánica para esta nueva edición de la Fiesta del Cine se mantiene, de tal forma que los espectadores, excepto los menores de 14 y los mayores de 60 años, se tendrán que acreditar en la página web 'www.fiestadelcine.com' para conseguir la acreditación que les permitirá disfrutar de un precio reducido por entrada durante los tres días del evento.



De este modo, las entradas para la Fiesta del Cine podrán ser adquiridas por tres canales de venta diferentes: taquilla, cajeros de venta de entradas situados en los halls de los cines y plataformas habituales de venta por Internet.



La última edición de la Fiesta del Cine se celebró en el mes de mayo y registró un total de 1.549.830 espectadores durante los tres días del evento. 'Guardianes de la Galaxia. Vol 2', 'El Bebé Jefazo' y 'Fast and Furious 8' fueron las películas más vistas por los espectadores.



Esta cifra fue inferior a la obtenida en la edición anterior, celebrada los pasados 24, 25 y 26 de octubre de 2016, que congregó a 2.598.958 de espectadores durante los tres días de la promoción. En su predecesora --durante la edición de mayo de 2016--, cerca de 1,7 millones de espectadores asistieron a las salas entre los días 9, 10 y 11 de mayo.



En total, durante las doce ediciones realizadas hasta la fecha, más de 17 millones de espectadores han disfrutado de la Fiesta del Cine. Dos películas españolas, '8 Apellidos Vascos' y 'Un Monstruo viene a verme' lideran el ranking histórico de espectadores de la Fiesta del Cine.



En esta ocasión, los espectadores podrán disfrutar de títulos como 'Blade Runner 2049', 'Churchill', 'Dunkerque', 'El otro guardaespaldas', 'El Rey Arturo: La leyenda de Excalibur', 'Gru 3 - Mi villano favorito', 'It', 'La niebla y la doncella', 'La torre oscura', 'Spider-Man: Homecoming', 'Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas', 'Verónica' o 'Verano de 1993', elegida como la película que representará a España en los Oscar para competir en la categoría del premio a la Mejor Película de Habla no Inglesa, entre otras.