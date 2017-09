Robisco recuerda que el parking del Hospital lleva un año de retraso sobre la fecha que dio Page

Temas relacionados Lorenzo Robisco PP García-Page Hospital de Guadalajara Sanidad Lorenzo Robisco, portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, ha vuelto a denunciar este miércoles que el nuevo parking del Hospital sigue sin estar operativo.



“Ha pasado el verano y seguimos con las obras de ampliación paradas. No se ha puesto un ladrillo, no se ha movido una grúa y eso que hay carteles que ponen que las obras iban a comenzar hace dos años. Page se está riendo de Guadalajara y no le importa la calidad de vida de los guadalajareños”, ha considerado Robisco.



Durante una intervención ante los periodistas a las puertas del Hospital, Robisco ha recordado que Page prometió abrir el parking del Hospital en septiembre de 2016. “Ha pasado un año y a Page no le ha dado la gana abrir el parking”.



En este sentido, ha recordado que hasta 11 empresas se presentaron al concurso para gestionar dicho parking. “Hace seis meses se abrieron las plicas y a día de hoy no sabemos qué empresa se va a hacer cargo del mismo porque Page ha sido incapaz de adjudicarlo”.



“Y lo peor es que se sigue aparcando en la N-320 con el consiguiente riesgo de atropellos que eso provoca. Esto es una vergüenza y Emiliano García-Page debe dar una solución inmediata”, ha subrayado



El portavoz adjunto del Grupo Popular finalizaba exigiendo a Page que asuma su responsabilidad en este asunto “porque ni los pacientes ni los profesionales son culpables de una sanidad caótica ya que muchas veces la paciencia de unos y la profesionalidad de los otros han evitado situaciones más graves ante la dejadez y abandono de Page hacia la sanidad de Guadalajara”.