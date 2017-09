El consejero de Educación niega que haya alumnos sin escolarizar en Castilla-La Mancha

Temas relacionados Colegios Educación Felpeto El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha negado este jueves que haya alumnos sin escolarizar en la región, aunque se ha comprometido a revisar las "posibles" mejoras que se puedan llevar a cabo en el proceso ordinario de admisión de alumnos en Castilla-La Mancha, valorar el sistema de sorteos y a completar "con el máximo acuerdo" posible el proceso de zonificación allí donde no se ha completado.



Durante su comparecencia en el pleno de las Cortes, Felpeto ha explicado el proceso de admisión de alumnos, que establece tres momentos que ha considerado "importantes", como son el proceso ordinario en el que participa el alumnado de nueva escolarización, los que cambian de Primaria a Secundaria y los que lo hacen de Secundaria a Bachillerato.



Además, ha indicado que las familias que lo deseen pueden solicitar en este proceso el cambio de centro, siempre sujeto a las vacantes existentes en los centros que solicitan, "pero cabe recordar que este alumnado ya está matriculado en un centro educativo".



"De todas las solicitudes recibidas en el proceso ordinario, el 93,9 por ciento de alumnos que han solicitado plaza la han obtenido en el centro escolar solicitado en primera opción", ha añadido, para agregar que el proceso ordinario de escolarización funcionó correctamente y que quienes no tuvieron plaza en primera opción tuvieron plaza en otras opciones, "otra cosa es que le haya satisfecho".



FUERA DE PLAZO

También se ha detenido en el proceso de escolarización fuera de plazo, para indicar que "todo" el alumnado está escolarizado; así como en el plazo extraordinario, para apuntar que se da prioridad a alumnos con hermanos en el centro siempre que existan vacantes, a situaciones de violencia de género y acoso escolar o solicitudes a lo largo de todo el curso por traslado laboral o familiar a centros con vacantes y centros diferentes.



"La inmensa mayoría de las familias que en estos días, preferentemente en algunas provincias, acuden en demanda de plaza, lo hacen para cambiar de centro el periodo extraordinario. Es absolutamente falso que haya alumnado sin escolarizar y más todavía que estemos derivando alumnos a la concertada", ha argumentado.



En este sentido, Felpeto ha defendido que su departamento escolariza a alumnos por igual en toda la red de centros. "Ahora va a resultar que lo que hace unos días se llamaba libertad de elección se llama derivar", ha ironizado, para preguntar cómo se llamaría si la Consejería, en vez aceptar solicitudes a concertados, como lo hace en todos los casos en los que hay vacantes, les obligara a una plaza en centro público.



Por último, el titular de Educación, Cultura y Deportes ha puesto como ejemplo que este miércoles tuvo el caso de un alumno escolarizado en un centro concertado en contra de su voluntad. "Evidentemente, a esta hora, ese alumno está escolarizado en un centro público", ha dicho, para preguntarse si "esos son los cientos de alumnos sin escolarizar derivados a concertados".



PODEMOS QUIERE LLEVAR PACTO EDUCATIVO A LAS CORTES

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha propuesto a Felpeto "un pacto social regional entre todos los actores de la comunidad educativa", que llegue a las Cortes "para ser validado por unanimidad" de este órgano. "Queremos regionalizar la educación, nos ofrecemos a trabajar juntos en un verdadero pacto social por la educación", ha afirmado.



La diputada de la formación morada ha preguntado a los socialistas "dónde" se encuentra su modelo pionero en educación y le ha recomendado que el "primer paso" para llegar a los niveles que el PSOE ha llegado "pasa por derogar la normativa del Gobierno de Cospedal" en este ámbito, "Que desaparezcan todas las huellas que han herido de gravedad la educación, situándola en una situación de emergencia", ha afirmado.



Ha hecho alusión a varios objetivos que, a su juicio, aún no se han cumplido, como la ausencia de barracones, la formación del profesorado o informaciones que le han llegado a su grupo, como que "el cobro de los meses de verano solo se realiza cuando el interino ha recibido una vacante". "Quiero creer que es un malentendido", ha afirmado.



PP A FELPETO: "YA NOS CARGAMOS UNA CONSEJERA"

De su parte, la diputada del PP Claudia Alonso ha calificado la gestión del Ejecutivo socialista como la "peor" desde que Castilla-La Mancha cuenta con las transferencias educativas, criticando que esta región "vuelve a la época oscura", metiendo "la pata y corrigiendo de manera bochornosa".



Se ha mostrado convencida de que el presidente regional, Emiliano García-Page, sabe que "la Consejería de Educación es un auténtico polvorín" al tiempo que ha lanzado una advertencia a Felpeto, diciendo que debería dejar el cargo ante esta situación. "El PP ya se ha cargado una consejera", ha afirmado Alonso, en referencia al cese de la anterior consejera de Educación, Reyes Estévez.



Durante su intervención, la 'popular' ha enumerado varios aspectos que considera que se han hecho de manera incorrecta como "las adjudicaciones de docentes, las ratios, las quejas de los padres en las delegaciones provinciales o los menús de los comedores que se cobran a cuatro euros a los padres, cuando tienen un coste de tres euros".



EL PSOE NIEGA EL CAOS

De su lado, el diputado socialista del PSOE Fausto Marín ha criticado que "el PP hable de inicio caótico", cuando este caos no se está produciendo, por lo que los miembros de comunidad educativa que escuchen a los 'populares' se preguntarán "dónde ha sucedido el caos".



"Los castellano-manchegos están hartos de sus mensajes catastrofistas, de sus faltas de consideración ante los propios ciudadanos, serían bueno que hicieran examen de conciencia", ha espetado el diputado socialista.



En este punto, ha defendido que el Gobierno regional "está revirtiendo la situación que el PP dejó", destacando que el PSOE trae "aire fresco" en comparación con el "aire cargado de toxicidad y miedo" que el PP "irradió al frente del Ejecutivo autonómico".



Al término del debate, ha sido rechazada una propuesta de resolución del PP que instaba al Gobierno regional a "poner de inmediato medidas" que garanticen "el mejor desarrollo del curso escolar, bajar las tasas de abandono escolar temprano o el cobro íntegro de los meses de verano por parte los maestros interinos", entre otras peticiones.