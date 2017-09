Eladio Freijo responde a Susana Martínez sobre las piscinas de Guadalajara en septiembre

Noticias relacionadas Susana Martínez lamenta que las piscinas municipales no hayan abierto más días en septiembre Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Susana Martínez Eladio Freijo, concejal de Deportes, ha dado respuesta este jueves a las quejas que la edil Susana Martínez, del Grupo Ahora Guadalajara, ha hecho públicas en distintos medios y redes sociales en relación con los días de septiembre en los no están abiertas al público las instalaciones de la piscina Fuente de la Niña.



En primer lugar, el edil ha mostrado su comprensión con las quejas que algún usuario ha trasladado sobre este particular, al tiempo que ha recordado que hasta la apertura del Centro Acuático, las piscinas municipales se abrían durante los días de las Ferias y Fiestas “con muy poca asistencia de usuarios”.



Una vez abierto al público dicho recinto, se optó por cerrar entre el 7 u 8 de septiembre y abrir después de las fiestas. Entre otros motivos, porque se entendía que los usuarios tenían la demanda atendida con el Centro Acuático y porque los precios de día son iguales a los de la piscina municipal.



En este punto, Eladio Freijo ha subrayado que, contrariamente a lo que se ha manifestado por el citado grupo municipal, “no se deriva a nadie a un centro privado, dado que el Centro Acuático es un centro municipal gestionado por una empresa y controlado por el Ayuntamiento en cuanto a precios y horarios”. Ha recordado que la empresa que lo gestiona aportó los 8 millones de euros necesarios para su puesta en marcha. Sin esta aportación ha señalado el edil “nunca podríamos haber hecho esta instalación”.



Entiende Freijo que la demanda de “agua” está cubierta en este periodo festivo con dicha instalación, aunque lógicamente se muestra comprensivo con las quejas de algún usuario que acude a las piscinas por motivos terapéuticos, insistiendo nuevamente en el hecho de que cuando permanecía abierta la piscina durante los días de ferias “no tenía mucho uso”.



En este sentido ha mencionado lo que cuesta abrir una instalación como la piscina Fuente de la Niña, “25.000 euros al mes sólo en gas y electricidad”. Ha pedido disculpas a las personas que se hayan podido sentir perjudicadas por estos días de cierre, al tiempo que ha reclamado la comprensión de los ciudadanos en relación con el coste de mantener abierta una instalación de este tipo durante unas fechas en las que se utiliza de forma minoritaria.



Sin restar importancia a las quejas, ha destacado el esfuerzo que se realiza desde el Patronato Deportivo para dar el mejor servicio al ciudadano, recordando por ejemplo que la piscina abre el 24 y 31 de diciembre y que desde él se hizo cargo de la Concejalía, el día 30 de septiembre se abre también la piscina Huerta de Lara, cuando hace unos años se abría en noviembre. Otro ejemplo que ha puesto tiene que ver con la experiencia que se puso en marcha el pasado año para abrir los domingos por la tarde la citada piscina y que a pesar del esfuerzo “no tuvo éxito”.



En su opinión, hay que buscar el equilibrio necesario entre lo que cuesta mantener una instalación y el uso. Ha destacado que con lo obtenido por el alquiler de las pistas de la Fuente de la Niña a la selección canadiense y lo que se ha ahorrado con el cierre estas dos semanas en la piscina cubierta se ha obtenido una economía de 30.000 euros.



Entiende el edil que las quejas hay que atenderlas y así lo ha hecho personalmente. De las 15 quejas que se han recibido a través de Participación Ciudadana, 7 eran de fuera de Guadalajara, concretamente de Trijueque y Torrejón del Rey; 4 eran “de un sitio determinado y con el mismo texto”, y otras dos correspondían a personas que por cuestiones médicas utilizan la piscina.



La piscina Fuente de la Niña abrirá al público el próximo sábado dos días más tarde de lo previsto, debido a una incidencia en la piscina de bebés, según se ha explicado.