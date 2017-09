Dos pueblos de Guadalajara pierden sus escuelas

Temas relacionados Colegios Educación Felpeto Opinión Guadalajara (Provincia) El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, un gallego que transmite bonhomía de palabra y de obra, ha dicho este jueves algo importante en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde no siempre podemos asistir al acontecimiento casi paranormal de escuchar algo realmente relevante.



El señor Felpeto, que es como se llama este responsable político, ha admitido desde la tribuna de oradores que los pueblos de Anguita y Alcoroches han dejado de disponer de las escuelas que siempre tuvieron abiertas hasta que las cerró Cospedal. Ahora, con Page, de nuevo se vuelven a quedar sin niños ni maestros, aunque según ha puntualizado el buen hombre, es "por falta de alumnos". Ciertamente, el actual Gobierno regional ha bajado de forma sustancial el número mínimo que exigen para no echar el cierre y el candado a esas ya de por sí humildes instalaciones. Pues ni aun así.



Esa era su respuesta, aunque la pregunta que rompe el alma de cualquiera que mire de buena fe más allá de Torija hacia la Serranía, la Alcarria o el Señorío es otra: "¿Por qué faltan alumnos en los pueblos de Guadalajara?"



A ver si lo responde alguien que tenga soluciones. Mejor si no son urbanitas recalcitrantes ni hijos de aquellos pueblos pero residentes desde hace décadas en la capital, huyendo de las limitaciones que para sus proyectos personales con futuro suponían el lugar donde su madre los echó al mundo.



En pocas palabras: ¿Queda alguien por ahí con ganas de reivindicarse y de reivindicarlo?



Si lo hay, que nos llame y lo comentamos.