Los conductores de los autobuses urbanos quieren mejorar sus nóminas tras 5 años sin subidas

Temas relacionados Economía Empleo Transporte El comité de empresa de ALSA-Guadalajara, concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Guadalajara capital, convocará movilizaciones si el próximo martes, 26 de septiembre, no se desbloquea la negociación de su convenio colectivo, en ultraactividad desde el 1 de enero de 2016 y cuya renovación, después de cuatro reuniones con la actual empresa adjudicataria, parece "inalcanzable".



ALSA, que se hizo con la contrata en abril de 2013, "no acepta ninguna de las propuestas del comité, ni en materia salarial, ni sobre la jornada laboral, los festivos, las ratios de personal, las categorías y la asignación de vehículos; ni sobre los trabajadores con contratos precarios; ni siquiera sobre la ropa de trabajo o los baños autolimpiables para que las conductoras y los conductores puedan hacer sus necesidades dignamente", ha explicado el presidente del Comité, Rafael Aguirre, en rueda de prensa en la sede de CCOO de Guadalajara.



Ante la postura de la empresa, según señala CCOO en nota de prensa, el comité de empresa convocó el pasado miércoles a los 75 trabajadores de la empresa a una asamblea en la que se acordó emprender movilizaciones en el caso de que ALSA no muestre alguna intención de acercar posturas en la reunión del próximo martes.



"La empresa concesionaria sí que ha percibido del Ayuntamiento los ajustes anuales de IPC establecidos en el pliego de condiciones. Digamos que lo que pagamos todos los ciudadanos de Guadalajara, ALSA se lo ha metido en el bolsillo para ellos solos; y sin embargo los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y perdiendo derechos por la injusta aplicación del convenio que lleva caducado casi dos años", ha afirmado Aguirre.



Aguirre ha explicado que los trabajadores llevan cinco años con el sueldo congelado y ahora piden una subida 3% para este año y los dos siguientes, más otro medio punto para compensar el cero por ciento que tuvieron en 2016, cuando el IPC subió un 1,6%.



Pero ALSA, señala, "sólo ofrece un incremento anual del 0,5% y además vinculado a unas condiciones que creen que son imposibles de cumplir: que el 'absentismo' (las bajas por enfermedad incluidas) y la siniestralidad (los accidentes que puedan sufrir los autobuses) no supere unos porcentajes inasumibles", ha afirmado Aguirre.



Por ello, ha pedido a ALSA "que reconsidere su postura y que el martes acuda con otro talante a la mesa de negociación." En caso contrario, y sin descartar ninguna medida legal, el comité volverá a reunir a la asamblea de trabajadores para acordar y planificar las movilizaciones a llevar a cabo.