El líder de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Junta, se reúne con Ada Colau

23/09/2017 Arriba España.

jajajajaaj, los valores democráticos estarían amenazados y en riesgo sin ninguna duda con un gobierno podemita majete!!!!!! pepito grillo

23/09/2017 CLM.

BOTIFLER Castellano sin más

23/09/2017 Una y no más.

´´Escalada represiva´´ dice el personaje. ¿Qué quiere que haga el gobierno?

Desde luego a los dirigentes de Podemos se os ha ido definitivamente la cabeza. Alcarria

23/09/2017 DEMOCRACIA?.

Democracia?

Y si los habitantes de la provincia de Guadalajara votamos en contra de ser de CLM porque tenemos más renta que el resto de la comunidad, es democracias?

Y si los vecinos de Guadalajara capital decidimos votar no ser provincia porque la sierra norte o el señorío nos supone un alto coste, es democracia?

Y si los vecinos de la zona centro de Guadalajara votamos no ser ciudad porque al tener más renta y más ibi que otros barrios nos sentimos discriminados, es democracia?

Podremos ser muchos votos en nuestra comunidad, ciudad o barrio pero si no votan los demás, es democracia?

Un parado, reo o enfermos en Leganes, Grao, Rubí o Sigüenza tienen un soporte distinto debido a las transferencias a las CCAA, es democracia?