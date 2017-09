Talento joven discriminado

Veo que la Junta de Comunidades impulsa la vuelta de jóvenes talentos a la región, y me parece una más que loable iniciativa que, por supuesto, no criticaré, faltaría más, pero sí creo necesario destacar una vez más la contradicción, incoherencia y falta de criterio que anida en nuestra comunidad autónoma en este y en muchos asuntos más.



Este Plan de Retorno del Talento Joven, dotado con 335.000 euros, busca que los jóvenes que obtuvieron su titulación en la región, que hayan nacido o estado empadronados en Castilla-La Mancha, y que al menos hayan trabado seis meses de los últimos doce en el extranjero y tengan menos de 35 años puedan volver con un trabajo estable o condiciones que les garanticen una mínima estabilidad; y es una propuesta muy buena, que nadie podría poner en cuestión.



Pero sí que entra en profunda contradicción con otras políticas que desarrolla la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha precisamente para retener, premiar o valorar adecuadamente el talento joven, el de los estudiantes de Bachillerato y de Grado que tienen resultados excelentes en sus estudios y que si tienen que cursar la universidad en otra comunidad autónoma son claramente discriminados.



Castilla-La Mancha, entre otras comunidades autónomas, cuenta con algunas becas denominadas de "excelencia" para aquellos estudiantes de Bachillerato y de Grado que obtienen como su propio nombre indica notas excelentes, pero que lamentablemente hasta hace dos años no podían ni siquiera tener acceso a ellas si tenían que cursar sus estudios universitarios en otra autonomía, aunque fuera de manera forzosa al no existir esos estudios en la región.



Conozco personalmente varios casos de estos jóvenes en Guadalajara y otras provincias de Castilla-La Mancha. Estudiantes con calificación de "excelente" en el Bachillerato y que tan tenido que salir a hacer los estudios superiores en otras comunidades como Madrid porque en la nuestra no existen esos estudios y, desde ese mismo momento, aun siendo castellano-manchegos, habiendo cursado aquí su Bachillerato, pagando aquí impuestos, viviendo aquí sus familias y ellos mismos, no han podido ni presentarse a esas becas, dotadas en el último curso con 2.500 euros.



Es decir, por una parte valoramos con acierto recuperar a los jóvenes que han tenido que salir de España y por otra despreciamos lo que tenemos en casa. Muy nuestro este modo de hacer, estableciendo nuestras propias fronteras.



Es verdad que las reivindicaciones que han llevado a cabo algunas familias en los últimos años ante la Junta dieron como resultado al menos el reconocimiento de esta injusticia incalificable. La Administración regional lo reconoció y mal arregló ofertando, desde hace dos cursos, una ridícula cantidad de becas para estos castellano-manchegos que siendo "excelentes" en sus estudios luego tienen que salir a otra comunidad autónoma a estudiar sus grados, asumiendo así, por cierto, muchos más gastos que quienes tienen la suerte de quedarse en su ciudad o provincia.



Así que bienvenido sea esta Plan de Retorno del Talento Joven para los jóvenes que intentan buscarse la vida en el extranjero, pero no servirá de mucho si, después, despreciamos otros talentos por el mero hecho de que tienen que salir de las fronteras de esta comunidad a cursar la universidad. No hay quien lo entienda.



PD.- En la última convocatoria conocida de estas becas excelentes, de septiembre de 2016, dotadas con 100.000 euros, se convocan en cuatro modalidades distintas un total de 40 becas, 30 para estos estudiantes si cursan sus grados en Castilla-La Mancha y 10 si lo hacen fuera. Sigue siendo discriminatorio y profundamente injusto. Los 40 deberían competir en exactamente igualdad de condiciones independientemente de dónde cursen sus estudios universitarios porque todos son castellano-manchegos y, creo, españoles.