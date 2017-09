Araceli Martínez reclama un nuevo modelo de masculinidad

Temas relacionados Araceli Martínez Feminismo La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha resaltado que la apuesta “por un nuevo modelo de masculinidad alternativa al hegemónico, que no sea machista; un modelo más igualitario y que respete a las mujeres es esencial para poder seguir avanzando en igualdad”.



Así lo ha indicado en la presentación de la campaña para la prevención de violaciones en cita ‘Sin un sí, es No’ en Talavera de la Reina, coincidiendo con la celebración de las Ferias y Fiestas de San Mateo, donde ha resaltado que “aunque esta campaña ha coincidido en un entorno festivo, no es una campaña que se lleve a cabo en fiestas".



“Nuestra campaña –ha continuado-- no se centra exclusivamente en la prevención de las agresiones sexuales en el entorno de las fiestas patronales, ya que podemos aprovechar esta oportunidad, pero el concepto de violación en cita va mucho más allá”. La violación en cita es la que perpetra una persona conocida por parte de la víctima, ha recordado, pero además como sucede en más del 80 por ciento de las violaciones, “es por alguien próximo a la víctima y por tanto este tipo se puede producir en cualquier época del año”.



Araceli Martínez ha destacado que la campaña tiene como objetivos fundamentales, la identificación de lo que es una violación en cita como una forma de agresión sexual “y que por lo tanto es una manifestación de la violencia de género”; pero además, empoderar a las jóvenes que sean conscientes de que siempre tienen el derecho a parar una relación sexual cuando ellas lo decidan, ya que “no están obligadas a continuar si no lo desean, no es una obligación ni se las puede responsabilizar ni mucho menos revictimizar”, y por último, fomentar las nuevas masculinidades.



Al respecto, la directora del Instituto de la Mujer ha recordado que “siempre hay riesgo y por eso es importante saber identificar cuando hay una agresión sexual de estas características, cuando hay una violación en cita para poner en marcha los recursos necesarios de atención a la víctima”. Y a la vez, realizar la prevención primaria poder actuar a través de una óptica feminista “para que las señales, los signos relacionados con la violencia de género y en este caso, la violación en cita, no lleguen a producirse”.



Araceli Martínez ha indicado que la campaña tiene previsto poder llegar a más de 40.000 personas beneficiarias, “a mitad de campaña ya habíamos alcanzado la cifra de 30.000 y esperemos que cuando termine la campaña a finales de este mes que superemos 40.000”.