Nuevo choque entre Blanco y Page por la “trastienda” de las primarias del PSOE de Castilla-La Mancha

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE Castilla-La Mancha García-Page La candidatura de José Luis Blanco ha denunciado que el Comité Organizador del PSOE, presidido por el secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero, se niega a enviar la carta de los candidatos a los militantes "usurpando su derecho a decidir en libertad".



"Una nueva traición a la militancia", según han calificado desde la candidatura de José Luis Blanco la negativa del Comité Organizador a enviar las cartas de los candidatos a las y los militantes, tal como se había acordado.



La candidatura asegura que se trata "de una nueva patada a este proceso de democracia interna que debería ser ejemplar en Castilla-La Mancha". "Estamos usurpando a la militancia el derecho a conocer los dos proyectos para así poder decidir con libertad", ha señalado José Luis Blanco.



Desde la candidatura calculan que alrededor de un tercio de la militancia no dispone de dirección de correo electrónico, por lo que el correo postal es la única vía para poder hacerles llegar las propuestas de quienes optan a ocupar la Secretaría General del PSOE en Castilla-La Mancha.



"Creemos que ha existido tiempo suficiente para planificar el envío postal, nosotros hemos sido escrupulosos en el cumplimiento de los plazos que nos han marcado y ahora nos vemos con miles de cartas que hemos impreso y que no podemos hacer llegar a la militancia porque el Comité Organizador de estas primarias alega que no van a llegar a tiempo", ha indicado el candidato.



"No estamos dispuestos a consentir este nuevo atropello a la militancia, que tiene derecho a saber", ha indicado José Luis Blanco, añadiendo que "da la sensación de que algunos se empeñan en que las y los socialistas de Castilla-La Mancha no se enteren de que el próximo día 30 por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de elegir a nuestro secretario general y el modelo de partido que queremos".



Desde la candidatura de José Luis Blanco solicitan al Comité Organizador que el próximo lunes se envíen las cartas por correo postal tal como se había acordado "a todos los y las militantes de Castilla-La Mancha que no disponen de dirección de correo electrónico, garantizando así la igualdad de oportunidades para quienes no tienen acceso por edad, situación económica o geográfica u opción personal a las nuevas tecnologías".



Debate entre los dos candidatos

"Nos alegramos de que finalmente la militancia va a poder asistir a un debate entre compañeros, donde puedan conocer las medidas que cada candidatura defiende para garantizar el futuro del partido", ha indicado Blanco.



Sin embargo, desde la candidatura aseguran que "todo han sido objeciones y trabas a la hora de organizar este debate, que finalmente se celebrará el miércoles 27 de septiembre a las 18.00 horas en Toledo, y será retransmitido a través de la web del PSOE".



Fuentes de la candidatura no han desaprovechado la ocasión para resaltar que "si la agenda del presidente no le deja tiempo para asistir a un debate durante la campaña, difícilmente tendrá tiempo para dirigir el partido".