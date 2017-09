El comité organizador de las primarias del PSOE niega las trabas denunciadas por José Luis Blanco

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE García-Page El Comité Organizador del 11 Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha ha rechazado "rotundamente" las acusaciones de la candidatura de José Luis Blanco, ya que "no se han puesto trabas ni se ha negado a las candidaturas la posibilidad de realizar" envíos de cartas, incidiendo en se ha intentado facilitar a las candidaturas ese contacto con la militancia.



Así ha reaccionado este órgano después de que la candidatura de José Luis Blanco denunciara que el Comité Organizador del PSOE, presidido por el secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero, se negaba a enviar la carta de los candidatos a los militantes "usurpando su derecho a decidir en libertad".



Ante estas acusaciones, el Comité Organizador también ha decidido poner todos estos hechos en conocimiento de la Comisión de Ética y Garantías para que se pronuncie antes de la celebración de la jornada electoral.



En la reunión que tuvo lugar el pasado día 21 de septiembre, el presidente del Comité Organizador informó a los representantes de las dos candidaturas que, tras consultar con la Comisión Ejecutiva Federal, "se habían observado numerosas dificultades para proceder al envío de propaganda electoral a los militantes".



A ambas candidaturas se les hizo saber que la Ejecutiva Federal "no suministra ningún dato del censo para realizar este tipo de envíos", señalan de este comité, añadiendo que "este hecho ha motivado que ninguna de las federaciones del partido donde se han celebrado primarias haya optado por el envío postal de propaganda electoral de los candidatos".



Otro de los inconvenientes de los que se informó a ambas candidaturas tiene que ver, según el comité, con el acceso a las bases de datos de los militantes de Juventudes Socialistas, que por Ley de Protección de Datos "no pueden facilitarse a la Ejecutiva regional ningún dato de carácter personal de menores de edad".



"A pesar de estas y otras circunstancias que dificultan el envío de propaganda electoral, el Comité Organizador ofreció a los representantes de las candidaturas la posibilidad de realizar un envío postal, con la advertencia de la escasez de tiempo para organizarlo y materializarlo, dado que hay que llevar a cabo maquetación, diseño, impresión, manipulación y distribución de los mismos".



De hecho, asegura el comité, "tras consulta a la propia Correos y empresas especializadas en envíos no se garantizaba de ninguna manera que estos envíos llegaran antes del sábado día 30 de septiembre, jornada de votación, y que incluso había la posibilidad que muchos fueran recibidos después de esa fecha".



También se ofreció a las candidaturas enviar a través de correo electrónico sus envíos de propaganda electoral a los militantes que disponen de este medio. De la misma manera que se planteó enviarla a través de todos los secretarios locales, dando instrucciones para que a su vez se la hicieran llegar a los militantes de su correspondiente agrupación.



Por otra parte, el comité ha reprochado "que se ponga en tela de juicio la labor de los compañeros que forman parte del Comité Organizador que están velando en todo momento por el buen desarrollo del proceso de primarias".



"Pedimos encarecidamente al compañero José Luis Blanco y a sus representantes que en vez de tratar de enturbiar la campaña electoral se dedique a hablar de su proyecto y de sus propuestas. Estamos entre compañeros y el juego limpio, la elegancia y el saber estar es lo que debe primar", han afirmado desde el comité.