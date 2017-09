De las Heras pone cara a la irritación del PP por el encuentro de García Molina con Oriol Junqueras

Temas relacionados García Molina Juan Antonio de las Heras Podemos PP PSOE “Han pasado tres días desde la vergonzosa y bochornosa reunión en Barcelona del vicepresidente del gobierno de Page con el secesionista Oriol Junqueras y Page todavía no le ha cesado ¿Por qué? ¿Qué oculta Page? ¿Es tan grande su afán por mantenerse en el sillón, que no ganó en las elecciones, que prefiere mantener a su vicepresidente antes que defender la unidad y la soberanía de España?”. De este modo se ha expresado el senador del PP por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida este lunes en la que ha mostrado lo que ha definido como “la foto de la vergüenza”, que retrata el encuentro entre el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y el vicepresidente catalán.



El senador De las Heras ha insistido en que “si todavía le queda algo de coraje político a Page debe cesar de manera inmediata a García Molina” porque ni en Castilla-La Mancha ni en Guadalajara “merecemos un vicepresidente que apoya la secesión y el golpe de Estado que pretenden los independentistas de Junqueras”.



Para el senador del PP “la mejor forma de defender la democracia y el Estado de Derecho es respetar las leyes, las decisiones judiciales y acatar la Constitución, es decir, justo lo contrario de lo que hacen los independentistas, los podemitas como García Molina y los de ‘la nueva casta’ que se toman ‘gintonics’ en terrazas exclusivas y de lujo de Barcelona”, en clara e irónica alusión a una fotografía que se ha hecho viral y en la que tres cargos independentistas comparten copas en una terraza VIP de la noche barcelonesa en medio de este intento de secesionismo.



Dudas sobre quién ha pagado el viaje

Durante su intervención, De las Heras ha retado a Page a que, en sesión parlamentaria de las Cortes regionales “ponga luz y taquígrafos” a una cuestión: “¿Cómo ha financiado García Molina su viaje a Barcelona? Si, como dicen desde el Gobierno catalán, lo ha hecho en calidad de vicepresidente de Castilla-La Mancha, sería un escándalo y una vergüenza que con el dinero de todos los castellano-manchegos y de los guadalajareños se estén pagando viajes y dietas a personas que no defienden la unidad y soberanía de España. Ahora bien, si lo ha hecho a título personal, espero que no pase ni un céntimo de euro a la tesorería de las Cortes regionales y que se pague de su bolsillo ese apoyo al golpe de Estado que pretenden los independentistas de Cataluña”.



En este sentido ha subrayado que “aunque Page haya dado a García Molina un sillón en su gobierno para mantenerse vivo políticamente, el vicepresidente del gobierno ya no puede representar ni a los castellano-manchegos ni a lo guadalajareños porque ni Castilla-La Mancha ni Guadalajara se merecen ni un vicepresidente golpista ni un presidente complaciente que, tres días después de la bochornosa reunión, todavía no lo ha cesado”.



De las Heras ha afirmado también que el pedagogo García Molina “hizo un viaje a ninguna parte” porque ninguna instancia o institución internacional reconoce el derecho a decidir de los independentistas. “Cataluña, fuera de España, sería la ruina de todos los catalanes y el gobierno de España no lo va a consentir”, ha concluido.