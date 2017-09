Efectivos de la Guardia Civil parten desde Guadalajara con destino a Cataluña

Comentario (máx. 1500 caracteres - no utilizar etiquetas HTML)

26/09/2017 anda ya.

Irán untados de dietas, gastos de desplazamiento y demás...pasta que pagamos todos...ya te digo ...anda ya, problema político mal resuelto, Rajoy vete ya¡¡¡..ah que esta con Trump....adoctrinándose. Alcarreño

26/09/2017 Viva España y viva la Guardia Civil.

Estos que insultan a Serrat y Boadella y aplauden al terrorista Otegui se lo tienen que hacer mirar. Enrique

26/09/2017 Cataluña .

Por un lado entiendo al pueblo catalán, siempreclos henos tenido atravesados y ellos a nosotros.

No nos engañemos, al reto de España tampoco nos interesa que se independicen, segur,ante la mayoría no sepan que el 22 del PIB nacional lo produce Cataluña, motivo más que razonable para que no nos interese que se vayan; es 1/5 parte de tod lo que se produce en el país. Ojo al dato Ciudadano

26/09/2017 Miedo?.

Miedo? Vergüenza?... A mi lo que me da miedo y vergüenza son los que se intentan saltar la legalidad por las bravas, los que asedian a las Fuerzas de Seguridad y destrozan sus vehículos oficiales, los que hacen proselitismo con los niños en los colegios.... Las Fuerzas del Orden están para hacer cumplir las leyes y sólo tienen que temerlas quienes las infringen. A mi me da igual si se quieren ir o no. No creo en ninguna bandera de ningún color como símbolo, pero hay una legalidad que todos debemos cumplir y respetar. Maria

26/09/2017 Referéndum Si.

No me publican el texto entero. Referéndum nacional para que dejen a España en paz los que no quieran estar aqui. Yo un si como una casa, a ver a quien van a hacer chantajes luego Maria

26/09/2017 Referéndum Si.

ç ricardo

26/09/2017 a la atención del subdelegado del gobierno.

esto, quienes lo hemos sufrido lo sabemos, es una concentración no comunicada, y nos ha supuesto y le supone quebraderos de cabeza y multas a quienes eran identificados,.

Ya se que no lo van a ahcer, pero desde la subdelegaciónd e gobierno se debe actuar, identificar a los asistentes y multar.

¿no estamos tan a favor del estado de derecho, y que se cumpla la ley pase lo que pase?

Española

26/09/2017 Vergonzoso no, lo siguiente..

NO TENGO PALABRAS.

¡Qué vergüenza por dios!



Y estoy con Raúl. También siento miedo, bastante. Pedro

26/09/2017 Democratas de mentira.

Espontáneo, ¿y quién te ha dicho que hay que darles todo lo que piden? Es tan simple como si te vas, te vas con todas las consecuencias y si te quedas te quedas con las reglas del juego. Lo de quedarse con condiciones no vale. Así que, por mi que haya referéndum y elijan ellos qué quieren hacer porque yo no soy nadie para decidir por ellos. No se puede retener a nadie contra su voluntad. Raúl

26/09/2017 Entre el miedo y la vergüenza.

Yo no sé si me da más miedo o vergüenza. Espontáneo

26/09/2017 Coñazo de gente.

¿Y si se les da todo lo que piden para ver si se quedan también te daría igual, Pedro? Tu problema, el mío y el de todos es que no vivimos solos sino en sociedad, majete. Pedro

26/09/2017 Lamentable actitud belicista.

Lamentable actitud belicista de algunos, parecen que quieren una guerra civil en Cataluña para recordar viejos tiempos. Muchos de estos odian a los catalanes con toda su alma pero en vez de dejarles ir y no volverles a ver jamás preferirían acabar con ellos y vengarse por no sentirse español.



A mi el tema catalán me da igual, si se van bien y si se quedan también.