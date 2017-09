Escudero quiere confiar en que García Molina, de Podemos, explique su incremento patrimonial

Archivos relacionados Escudero, sobre el incremento patrimonial de García Molina. (Tamaño: 732,6 kb.) Temas relacionados García Molina Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El parlamentario del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha José Luis Escudero, que se ha mostrado confiado en que si se ha producido "algún error" en la declaración patrimonial del vicepresidente segundo del Gobierno regional, Jóse García Molina, éste dé las explicaciones "oportunas", ha acusado a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal de "ser la campeona en falsear" declaraciones de bienes.



Escudero, que se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa después de que el portavoz de los parlamentarios 'populares', Francisco Cañizares, haya pedido nuevamente el cese de García Molina, ha vuelto a lamentar que el PP "esté instalado en el en ruido y el alarmismo".



"El PP no es el indicado a la hora de hablar de olvidos en las declaraciones de bienes. Quien falseaba y sufría amnesia era Cospedal que se olvidaba de cosas tan pequeñas como medio cigarral de 12.000 metros cuadrados de terreno, un local comercial en Albacete o un piso en Madrid".



Luego de condenar que a los consejeros de la expresidenta del PP "había que traerles de las orejas" para que presentasen en las Cortes su declaración de bienes, pues según ha denunciado lo hicieron casi un año después de las elecciones, ha insistido en calificar de "cínico" que los 'populares' hablen de "olvidos en las declaraciones de bienes".



Y es que Escudero ha pedido esperar a la rueda de prensa que el vicepresidente segundo ha ofrecido este martes y a la comparecencia de este miércoles en las Cortes regionales, donde dará cuenta de su situación patrimonial. "Si hay algo que aclarar lo tiene que hacer él. Espero que si hay un error, se den las explicaciones oportunas y se corrija", ha añadido Escudero que ha pedido a los representantes del PP que se apliquen "la misma vara de medir".



El diputado socialista por Guadalajara ha insistido en denunciar que el PP esté instalado en ese "ruido y en alarmismo irresponsable" para tapar, además de los logros del Gobierno de Emiliano García-Page, "que los trabajadores del Museo del Ejército estén en huelga para pedir a Cospedal que cese el contrato a la empresa adjudicataria del servicio, porque vulnera sus derechos".



"García-Page cumplió con su compromiso y rescindió el contrato con la empresa de seguridad que vigilaba los edificios de la Junta porque vulneraba los derechos de los trabajadores", ha ensalzado Escudero, que ha añadido que el presidente regional "no está escondido", como denuncia el PP, sino "visitando lo que el Gobierno de Cospedal no hizo, el futuro hospital de Toledo, cuyas obras avanzan a buena velocidad".



"En materia de hospitales el PP no tiene nada que decir. Cerró hospitales y los paralizó, despidieron al personal sanitario, lejos de lo que hace este Gobierno", ha añadido el parlamentario socialista, que ha concluido afirmando que lo que tienen que hacer los 'populares' es pedir al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que recupere el Fondo de Cohesión Sanitario.