García Molina carga desde el Palacio de Fuensalida contra el “ABC”

Temas relacionados García Molina Podemos PP PSOE Periodismo El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y secretario regional de Podemos, José García Molina, ha dado a conocer que no emprenderá acciones legales a pesar de la "falsa y absolutamente vergonzosa" noticia que se ha publicado este martes sobre una supuesta ocultación en su declaración de bienes.



En rueda de prensa, García Molina ha reaccionado de este modo después de que el diario ABC haya publicado este martes que este miembro del Gobierno regional habría ocultado en su declaración de bienes 60.000 euros de un fondo de inversión.



A preguntas de los medios ha asegurado que la fuente "solvente" de ABC para publicar esta noticia es el Partido Popular y que con dicha información "solo se responde a la intención política y se falta a las normas éticas de la política y del periodismo". "Es un 'tótum revolútum' de datos que se dicen y datos que se omiten", ha aseverado.



Según ha explicado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, el aumento de su capital se debe a dos motivos, en primer lugar, porque finalizó el pago de su hipoteca de su vivienda en Talavera y en segundo lugar, por el cobro de una indemnización, tras el atropello de su padre.



"En julio de 2015 acabé de pagar la hipoteca de mi piso de apenas 70 metros cuadrados, en Talavera de la Reina; y hace cuatro años mi padre falleció, víctima de un atropello en un paso de peatones y, fruto de esta desgracia y el posterior juicio, mis dos hermanas y yo cobramos una indemnización de casi 100.000 euros", ha puntualizado.



En este sentido, sobre dicha indemnización, ha explicado que la compañía aseguradora les entregó unos 80.000 euros y la parte correspondiente "también está en la declaración de bienes, pero parece que eso en la noticia no lo han sabido ver"; y en febrero de este año recibieron otros 18.000, tras el juicio. "El aumento no tiene que ver con el depósito y sí tiene que ver con que a uno a veces le llegan regalos que preferiría no tener que recibir", ha puesto de manifiesto.



"Siempre hacemos gala de transparencia y gala de cumplir y dar información detallada de todo lo que hacemos", ha puesto en valor García Molina al tiempo que ha criticado que "ampliamente" explicó todas estas cuestiones a dicho diario, "y todo lo que hace referencia al depósito a plazo fijo de 60.000 euros, que venció en este mes de agosto". Sin embargo, "después de largas y minuciosas explicaciones se decidió publicar esta noticia" y que pone "encima de la mesa la premisa de que una verdad no te estropee un titular".



"Algunos medios parecen más preocupados por agradar a amigos políticos que por decir la verdad. Y no todo vale en política y no todo vale en periodismo", ha afeado el líder regional de la formación morada.



José García Molina comparecerá este miércoles, 27 de septiembre, a las 12.00 horas, en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre su situación económica, patrimonial y de actividades.