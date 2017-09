Mustias defensas en Guadalajara contra los ataques yihadistas

Temas relacionados Ayuntamiento de Guadalajara Opinión Terrorismo Yihadismo Bien está lo que bien acaba, pero no por eso hay que mantener el punto final indefinidamente... porque entonces se convierte en unos puntos suspensivos infinitos que no llevan a parte alguna y agotan hasta al más paciente.



O sea, a lo que vamos: que ya está bien de mantener en el Paseo de las Cruces los maceteros/macetones que se pusieron/dispusieron para las Ferias, con ánimo de estorbar a los yihadistas que quisieran repetir en Guadalajara lo de Las Ramblas.



La precaución de nuestros munícipes no estaba por de más, ya que para quien no lo sepa el bulevar que lleva el nombre del Dr. Fernández Iparraguirre fue una idea de Antonio Batllé, el arquitecto municipal de la postguerra que, con este proyecto, quiso dejar en la Alcarria un remedo provinciano pero bien agradable de transitar de su Barcelona natal. Luego llegarían las tristes pizarras que le dan grisura (en sus dos acepciones) durante todo el año y resbalones trepidantes y acrobáticos cuando llueve. Pero esa, es otra historia.



Ya que hemos visto y comprobado la diligencia con la que el Ayuntamiento cuida de sus vecinos (pues siempre pagaremos mejor el IBI vivos que muertos) nos vale con la demostración. Y a las plantas que se van secando, también les llega de sobra con el tiempo transcurrido.



Que las retiren ya, hombre. Será por estorbos fijos y móviles, semovientes o para acarrear que salen al paso de cualquiera en esta otoñal ciudad...