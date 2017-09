Once ataques de lobos en menos de un mes han denunciado los ganaderos del norte de Guadalajara

Temas relacionados APAG Ecologismo Medio Ambiente Animalismo Despoblación Los ganaderos de la Sierra Norte de Guadalajara aseduran que los ataques de lobos han aumentado en las últimas semanas, hasta llegar a tener una frecuencia casi diaria en algunos momentos. El total de ataques en menos de un mes ha sido de once, con el resultado de 22 animales muertos y 9 heridos.



El último de los ataques tuvo lugar el martes en Colmenar de la Sierra, donde el ganadero Carlos Vicente perdió un choto de 5 meses, al que estuvo buscando durante horasa y que finalmente apareció muerto.



El domingo, en El Cardoso de la Sierra, el ganadero José Arribas, sufrió otro ataque (el primero fue el día 10). Este ganadero ha perdido 5 cabras y tiene otras tres heridas, con distinto pronóstico.



Juan Carlos Márquez, ganadero de Cantalojas ha sufrido tres ataques a su ganado en este mes. En total, el lobo, al que asegura haber llegado a ver a escasos metros comiéndose una de sus ovejas, le ha matado 8 ovejas y le ha dejado tres heridas. Todo ello, a pesar de los mastines que emplea para proteger al rebaño y de encerrar el ganado por la noche.



También en El Cardoso ha habido otros dos ataques de lobo esta vez a ganado vacuno, con el balance de dos terneros muertos. Los otros ataques se han registrado en Corralejo (8 ovejas heridas de las que dos murieron después y dos desaparecidas) y en Carrascosa de Henares, el pasado jueves 19, con una oveja muerta.



En el término municipal de Majaelrayo se produjo otro ataque a finales de agosto que se saldó con tres ovejas muertas, tres heridas con mal pronóstico, dos desparecidas dos mastines heridos también, en la boca y el pecho.



Los ganaderos que han contacatado con APAG en estos días creen que existen varias manadas, porque esta proliferación de ataques "no es normal", según consideran. Varios de ellos han visto al lobo y relatan que algunos ataques se han producido muy cerca del pueblo.



Sin indemnizaciones por ahora

Entre tanto, los afectados no pueden recibir indemnización alguna ya que el DOCM publicó la el 18 de julio la Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen de mínimis de ayudas para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico, pero no se ha publicado la convocatoria.



APAG, que intervino en la negociación de dicha Orden, logrando que se aumentaran los baremos de indemnización reclama ahora que se publique "cuanto antes" la resolución para que los ganaderos puedan solicitar las indemnizaciones correspondientes. Asimismo apela a la Consejería "para que pague a los ganaderos que solicitaron ayudas para mastines y vallados".