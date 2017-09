García Molina reconoce lo evidente: faltaban 60.000 euros en su declaración de bienes

Temas relacionados García Molina Inmaculada Herranz Lorenzo Robisco Podemos PP PSOE Cortes de Castilla-La Mancha El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario regional de Podemos, José García Molina, ha admitido este miércoles que "hay una omisión" en su declaración de bienes en relación a un fondo de 60.000 euros, pero ha negado que haya habido "ocultación", ya que sí ha declarado los intereses que se han devengado por ese dinero.



"Quien tiene voluntad de ocultar no pone eso", ha incidido el responsable de la formación morada durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes, donde ha remarcado que si hubiera entendido que lo relativo a esa cantidad "era un error u omisión, lo hubiera subsanado".



Tras destacar que "nadie le ha dado la mayor importancia" a ese tema durante los dos años que ha hecho las declaraciones de bienes en las Cortes, porque preguntó y nadie le dio una explicación sobre si debía incluirla --sí incluyó los intereses-- siendo este año, al rellenar la aplicación informática del Gobierno autonómico, cuando le dijeron dónde se "colocaba" todo.



"Hay una omisión, le doy la razón", ha contestado al portavoz del PP en la Comisión, Lorenzo Robisco el vicepresidente segundo del Gobierno, que ha señalado que no tiene "nada, absolutamente nada, que ocultar" y que sus cuentas "son clarísimas", indicando que no le importaría, pese a considerarlo "un poco obsceno", que los 'populares' consultaran sus movimientos bancarios.



García Molina se ha referido así al "revuelo que se ha armado estos días" tras la publicación por parte de Abc de una noticia "falsa" en la que se hablaba del depósito de 60.000 euros que aparecía en una declaración de Podemos de 2015 y ahora en la que ha realizado como integrante del Ejecutivo regional pero no en las que realizó durante su etapa como diputado en las Cortes.



Dicho esto, ha señalado que el depósito de 60.000 euros venció a finales de agosto de este año y lo ha ingresado en su cuenta corriente.



Más ahorros al terminar su hipoteca

Sobre el ahorro que ha generado en dos años, ha detallado que en julio de 2015 dejó de pagar su hipoteca, lo que le ha permitido "ahorrar bastante más".



Eso, teniendo en cuenta que no tiene hijos ni cargas familiares y que sus "únicos vicios" son los libros y los discos y salir a comer de vez en cuando. "Podría tener mucho menos dinero porque me hubiera comprado un cochazo o un chalé con piscina pero eso no ha pasado, suelo llevar una vida austera", ha manifestado.



En su declaración de las Cortes de 2015 ha indicado que declaró unos ingresos netos de 49.000 euros por su trabajo como profesor, y un saldo medio de 39.879 euros, a los que se suman los 60.000 euros del fondo y 27.000 euros que separó, en concepto de indemnización por el fallecimiento de su padre, lo que alcanza los 138.000 euros, cantidad que aumentó en la declaración de 2016 en unos 12.000 euros derivados del ahorro.



A Lorenzo Robisco no le cuadran esas cuentas

Desde el PP, su portavoz Lorenzo Robisco, ha incidido en que lo que les preocupa es lo que el responsable de la formación morada "no ha contado", y que el apartado de fondos de inversión, seguros de vida y rentas de las declaraciones de bienes de 2015 y 2016 de las Cortes "está en blanco" pese a la existencia de ese fondo de 60.000 euros, del que ha solicitado el historial, "porque es la única forma de conocer esto".



Robisco ha remarcado algunos datos que, a su juicio, "no concuerdan", como los intereses del depósito a plazo fijo en 2015 y la bajada que sufren posteriormente en 2016, los 12.000 euros de donaciones, donde las cuentas "tampoco salen", la hipoteca que todavía tenía García Molina en julio de 2015 que no aparece reflejada.



"Podemos entender los errores, lo que no entendemos es que no haya subsanaciones", ha comentado el diputado del PP, que ha apuntado que a su grupo le "siguen bailando 40.000 euros, que no cuadran" de las declaraciones de García Molina. "No salen los números, no concuerda nada", ha reiterado.



Además, le ha pedido que "pida disculpas" a la Mesa de las Cortes, porque este órgano "no tiene obligación de comprobar" lo que cada uno cuenta en sus declaraciones, ya que "hay una presunción" de que es verdad lo que se expone.



En su turno de réplica, el vicepresidente segundo del Ejecutivo ha negado que, con sus declaraciones, hubiera responsabilizado a las Cortes de la ausencia del fondo de 60.000 euros en sus declaraciones de bienes. "Nadie lo advirtió como error, ni siquiera yo mismo. Si yo mismo lo hubiera entendido como un error lo hubiera subsanado inmediatamente".



También ha reconocido que en su "desconocimiento" de "estos temas" no incorporó en su declaración de las Cortes el mes de junio de 2015 que le quedaba por pagar de hipoteca, y sobre las donaciones ha comentado que "no aparece en ningún sitio que haya que ponerlas", aunque sí figuran en su declaración de Hacienda.



En este punto, José García Molina ha considerado que sería "bueno" unificar los distintos formatos de declaraciones de bienes en las distintas instituciones "para dar pie a que haya menos confusiones", algo en lo que ha coincidido el parlamentario del PSOE Rafael Esteban, que ha confiado en que "ojalá" se puedan unificar los diferentes formatos porque eso "ayudaría bien a ejercer la labor de supervisión".



Las cuentas de la consejera Herranz

Tras un receso en la Comisión, ha sido la consejera encargada del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, la que ha dado cuenta de sus bienes y patrimonio, donde ha destacado una casa en Madrid --de 66,15 metros cuadrados-- de la que aún tiene una hipoteca en régimen ganancial de 51.000 euros y dos coches de segunda mano, uno de 12 años de antigüedad adquirido en 2013, y otro de septiembre de 2017.



Sobre su salario, ha explicado que recibía la cantidad de 49.639,72 euros brutos anuales y 457,23 en dietas por comisiones de servicio en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha ejercido --hasta su toma de posesión como consejera-- en puestos como el de vicedecana de Investigación y Profesorado.



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Rafael Esteban ha felicitado a la consejera por su "extenso currículo", pero ha señalado que en su declaración "no deja claro si los bienes son en régimen ganancial".



De su lado, el 'popular' Lorenzo Robisco ha criticado que "lamentablemente" Herranz "no está aquí por su currículo, está por otras cosas, porque las competencias directas que le han dado no son las que le corresponden", y ha finalizado confiando en que "su profesión le sirva para dar el empuje en beneficio de los demás".