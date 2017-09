Cabanillas se dispone a crear industrias hasta cerca del río Henares, a instancias de una UTE

Temas relacionados Urbanismo PP PSOE Cabanillas del Campo El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas ha aprobado este miércoles los primeros pasos para contar con un nuevo sector industrial, bajo la denominación técnica de ST-31.



Lo aprobado no implica una recalificación o cambio de uso de terrenos, sino el desarrollo de una parcela de unos 500.000 metros cuadrados que ya el vigente POM fijaba desde su aprobación en 2004 como suelo industrial para el sector terciario, pero que estaba sin desarrollar hasta la fecha. El terreno en cuestión es una franja de suelo ubicada frente al actual Polígono 1, pero al otro lado de la A-2, entre la autovía y el Henares.



En concreto, el trámite aprobado en la mañana del 27 de septiembre es el “inicio del procedimiento de aprobación y adjudicación” de un PAU (Programa de Actuación Urbanizadora), que sale adelante ante la solicitud de desarrollo presentada ante el Ayuntamiento por parte de un particular, una posibilidad que recoge expresamente la Ley del Suelo como es ampliamente conocido en Castilla-La Mancha y con las consecuencias también sabidas.



En concreto, quien ha solicitado que se inicie el procedimiento y tiene interés mercantil en el mismo es una UTE formada por Jesthisa y Hocensa, que vienen desarrollando actividad urbanística en el muncipio desde hace años.



Tras la presentación de la solicitud, el Ayuntamiento ha decidido incorporar a la licitación para encontrar agente urbanizador una serie de criterios que el Equipo de Gobierno ha considerado de interés general, y que esencialmente fijan que el mantenimiento del nuevo polígono lo realice el adjudicatario a través de un mecanismo de gestión indirecta que también recoge la Ley: La Entidad Urbanística de Conservación. También se han incluido otras salvaguardas, como la obligación de un seguro de responsabilidad o el establecimiento de un aval.



El punto ha salido adelante sin votos en contra: el Grupo Socialista, IU y Vecinos por Cabanillas votaron a favor, y el Grupo Popular se abstuvo.



El portavoz del PP, Jaime Celada, justificó la abstención en su discrepancia con el sistema de “mantenimiento indirecto” a través de una entidad de conservación propuesto por el Equipo de Gobierno. Celada, aunque aseguró estar “totalmente a favor del desarrollo del sector”, dijo que este criterio “nunca se había seguido en Cabanillas, y no entendemos su necesidad”. “Además estas entidades están dando problemas en otros municipios”, aseguró el portavoz popular.



Por su parte, el alcalde de Cabanillas, José García Salinas, explicó que la decisión de optar por el sistema de mantenimiento indirecto se tomaba “porque entendemos que son las empresas que allí se establezcan las que deben asumir los gastos de la red anti incendios, de iluminación o de limpieza, porque si no, volverá a ocurrir que los vecinos pagan con sus impuestos el mantenimiento de unas zonas que son de negocios privados, porque las tasas siempre acaban siendo deficitarias”. Salinas además recordó que el contrato de limpieza del Ayuntamiento impide ser ampliado, por lo que el Ayuntamiento tendría muchos problemas para mantener el polígono. Y también aseguró que hay multitud de municipios en la zona centro con este tipo de entidades, y que “funcionan muy bien, en localidades como Alcobendas o Torrelodones”. Según Salinas, las entidades de este tipo que han dado problemas “son en zonas residenciales, que no tienen nada que ver con esta situación, y que yo tampoco vería adecuadas para Cabanillas”.



Los bajo cubiertas, con nueva ordenación

Además de este punto, otro asunto urbanístico que salió adelante en el Pleno de este miércoles fue una modificación puntual de seis artículos del Plan de Ordenación Municipal, referidos a la utilización de espacios bajo cubiertas en edificios de viviendas, y a obligaciones constructivas sobre sanitarios o aparcamientos en terrenos industriales. Hay que señalar que esta modificación cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, y también ha sido avalada ya por la Comisión Provincial de Urbanismo y las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno Regional. El punto salió adelante por unanimidad.



Inversiones Financieramente Sostenibles

Por otro lado, el Pleno también aprobó los proyectos técnicos de las “inversiones financieramente sostenibles” que va a ejecutar el Ayuntamiento con el remanente de tesorería de 2016, y cuya partida económica se aprobó en un Pleno anterior. En concreto, las inversiones previstas ascienden a 1'4 millones de euros, que se utilizarán en una quincena de actuaciones, como la construcción de una estación de bombeo a la Depuradora de aguas residuales en los Polígonos Industriales 1 y 2; el pavimento de los polígonos industriales con los viales más deteriorados, la instalación de iluminación LED en los Polígonos 4 y 5 así como en edificios municipales, o el arreglo de colectores de aguas pluviales de algunas zonas del municipio donde se producen inundaciones de sótanos y garajes cuando hay lluvias torrenciales.