Page pregunta a Blanco si dimitiría como alcalde para dirigir el PSOE de Castilla-La Mancha

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE García-Page Los candidatos a liderar la Secretaría Regional del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y José Luis Blanco, han abordado, en su cara a cara de este miércoles, la cuestión de la bicefalia dentro de la formación política, a lo que García-Page ha pedido que su contrincante no la plantee como "una excusa para decir que me apoyáis" pero "realmente hacer luego una alternativa", mientras que Blanco ha defendido que en esta región el PSOE ha obtenido "los mejores resultados" cuando la ha habido.



El también presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que la bicefalia hay que defenderla "en todos los sitios" y ha preguntado a Blanco si cree que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería ser el único candidato a la Presidencia del Gobierno --cosa que par a él sí-- o si ésta "es aplicable a nivel provincial" y si va a dimitir como alcalde de Azuqueca de Henares, en caso de salir elegido secretario regional.



García-Page ha iniciado el segundo bloque del debate entre ambos candidatos, sobre regeneración democrática y modelo de partido, destacando que lleva muchos años militando en el PSOE y ha visto "muchas batallas" y siempre se ha esforzado para que el partido "no se rompiera y no se apartara del rumbo", convencido de que "ya es hora de cerrar esta oscura etapa" que "ha sido terrorífica". "Aquí ha cometido errores todo el mundo, yo también", ha admitido.



A continuación, ha lamentado que por parte de la candidatura de Blanco se haya "ensuciado el proceso de primarias" ya que "todos llamamos para que nos avalen" los militantes, y sobre las quejas para que el debate se retransmitiera en la televisión regional, le ha recordado que no lo han pedido y que, a través de la web del PSOE, "lo puede ver todo el mundo y reproducirlo".



"No podemos fundamentar un proyecto de futuro en este tipo de resquemores", ha zanjado, manifestando que las quejas se podrían haber establecido en la Comisión de Garantías y no se ha hecho. En este punto, Emiliano García-Page ha instado a tener "el apoyo entero del partido", porque no quiere "tener que ir mirando el retrovisor", y porque sin ese apoyo "es imposible ganar las elecciones".



Finalmente, ha asegurado que pueden ser mucho más fuertes como partido y que "para no tener que integrar es mejor no desintegrar", recordando a José Luis Blanco que habría sido "más fácil haber atendido la llamada" que le hizo para poderse incorporar en su candidatura.



"CERRAR LA OSCURA PÁGINA"

Por su lado, José Luis Blanco, sobre la situación interna del PSOE, ha afeado que, a pesar de "hacer historia" el pasado 21 de mayo, "un socialista de corazón que con la victoria de Pedro Sánchez se afiliara al día siguiente al partido no va a poder votar en Castilla-La Mancha". Y ha pedido a los militantes que "si se pusieron en pie --para elegir a Sánchez--", no se "queden sentados ahora para recuperar el PSOE" en la región porque "solo vamos a conseguir que de haber cambiado todo vayamos a no cambiar nada".



En este punto, ha solicitado a su oponente que pida "disculpas" por el momento en el que decidió "dimitir" de la Ejecutiva Federal del partido, consciente de que "difícilmente podremos regenerar el partido si no podemos cerrar esta oscura página" y de que "una decisión de la militancia nunca se puede traicionar".



A juicio de José Luis Blanco, el Partido Socialista en España se "aburguesó, mareó en puertas giratorias e hizo amistades peligrosas en el Ibex 35", pero, sin embargo, "ahora la militancia ha recuperado su partido".



Por último, ha explicado que, de ganar las primarias, su candidatura pretende visitar semanalmente agrupaciones socialistas locales, abogar por que haya jóvenes en el partido y por crear tres secretarías sobre "LGBTI, contra la violencia de género y de memoria histórica". Asimismo, ha criticado a García-Page que no consultara a la militancia "y en una urna" su acuerdo de gobierno con Podemos que habría sido defendido "al 90 por ciento", pero que debió ser consultado.



El debate, en detalle

El candidato a la Secretaría Regional del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este miércoles el voto "masivo" de la militancia el próximo sábado, día 30, dentro del proceso de primarias del partido, porque no está "nada sobrado" y porque ve "determinante" cerrar el paso "a que pueda volver el PP, sea Cospedal o quien sea"; mientras que su oponente, José Luis Blanco, ha instado a la militancia a que vote su proyecto y a que lo haga "con el corazón, rojo y a la izquierda".



Así se han pronunciado ambos en su alocución al término del único cara a cara entre los dos candidatos a la Secretaría Regional del PSOE, que se ha retransmitido durante algo menos de hora y media a través de la web del partido.

García-Page ha recordado que pide todo el "apoyo, y unidad sobre todo, en el objetivo fundamental de ganar la Comunidad Autónoma". Además, se ha comprometido a "tirar del carro para poder volver a ganar en dos años" si es reelegido secretario regional del partido y, si no lo es, a "apoyar a José Luis Blanco para que dé la batalla para poder ganar la Comunidad Autónoma en dos años".



De su lado, Blanco ha incidido en que el sábado no se elige "entre Page y Blanco, sino entre la vieja política y el nuevo modelo del PSOE" y no para un "quítate tú para ponerme yo" sino para "encauzar un río que cada vez tiene menos agua" en referencia a los "cada vez menos militantes" que hay en Castilla-La Mancha y que "necesitan un proyecto de izquierdas".



El también alcalde de Azuqueca de Henares ha cerrado el debate acordándose de "todos aquellos que dieron su vida por la libertad, por las buenas personas y la gente de Castilla-La Mancha que sufrió persecuciones por ser socialista". Dicho esto, Blanco ha señalado que todos los militantes han ganado porque "hemos conseguido que haya unas primarias" y ha incidido en que él no quiere "ningún sillón" y que está aquí por principios como la igualdad.



El debate se ha iniciado con una declaración de intenciones por parte de ambos, donde García-Page ha destacado que se presenta porque es el presidente de la región, quiere volver a ser candidato y no desea "dejar a medias" los dos años que quedan de mandato. Blanco, por su parte, ha afirmado que en Castilla-La Mancha "necesitamos volver a ser el referente de la izquierda" y que su proyecto "no va contra nada ni contra nadie", abogando por un "nuevo PSOE" que sea "creíble y participativo".



Ya durante los distintos bloques de la primera parte, García-Page ha cuestionado si el planteamiento del alcalde de Azuqueca de Henares es "de apoyo cerrado al Gobierno" o, por el contrario, "nos vamos a entretener en los problemas que tenemos hoy sin saber dónde nos dejó Cospedal", y ha pedido a Blanco que no se convierta un problema interno "en un anticipo del Debate del Estado de la Región", ya que su Gobierno --ha resaltado-- "está haciendo lo que prometió".



Dicho esto, y en el contexto económico, el actual secretario regional del PSOE ha asegurado que en el ámbito de la economía y el empleo "estamos cumpliendo", que su Ejecutivo es el que, de toda España, "más pactos ha firmado con empresarios y sindicatos" y que, además de estar "contento con la evolución económica", en los próximos meses va a haber "muy buenas noticias".



En materia de igualdad ha indicado que hay que "creer en ellas desde el primer día" y que él fue el primer secretario en tener, sin regulación, la mitad de hombres y la mitad de mujeres en las cinco ejecutivas provinciales, recordando que Blanco, como secretario provincial de Azuqueca de Henares tenía un "núcleo duro" formado de hombres, mientras que con él la Presidencia del partido y la Vicesecretaría, así como la Portavocía del PSOE en las Cortes están ocupadas por mujeres.



Por su parte, en su intervención en este bloque, José Luis Blanco ha abogado por el diálogo social con los sindicatos, la igualdad y por derogar la reforma laboral del PP, y ha señalado que el PSOE tiene que ser "fuerte" para gobernar del lado de "las mujeres o los desempleados de larga duración" y para "preocuparse de las personas", además de "defender a ultranza" el empleo público.



Su candidatura también quiere contar con los jóvenes y "retener el talento de quienes piensan en marcharse", preguntándose "cómo puede ser" que haya paro juvenil por encima del 50 por ciento". En materia de política social e igualdad, Blanco ha defendido la paridad dentro del PSOE castellano-manchego, de tal forma que si el secretario regional es un hombre, la segunda "deberá ser una mujer", criticando, a continuación, que de los siete delegados de la Junta "seis sean hombres y solo una sea mujer".



José Luis Blanco ha reseñado que su candidatura no pone "en duda las políticas del Gobierno" y que lo que pretende es que haya "un partido fuerte en 2019 para poder tener buenos resultados electorales", consciente de que "en estos años han crecido las desigualdades y los socialistas no hemos sido ajenos, es normal que algunos antiguos votantes se hayan ido a otros partidos que prometían recetas mágicas, que se demostraron falsas".



En materia de agua, García-Page ha lamentado que al oír a Blanco escuche "el mismo comentario que dice el PP", que es que "hay que dejar de hacer política con el agua, y eso es lo que esconde su enorme traición" porque "el agua es un tema identitario y necesario, y si alguien lo ha defendido ha sido este Gobierno y el PSOE a lo largo de su historia".



Blanco, ha remarcado que "tiene que haber agua en los pueblos porque facilita acabar con la pobreza" y ha añadido que "hay metodologías para obtener agua dulce".



En este punto, y hablando de agricultura, el alcalde de Azuqueca ha desvelado que, según le habían "explicado" la región iba a tener que devolver "bastante dinero a los fondos europeos", punto en el que el presidente regional le ha interrumpido para preguntarle a qué se refería con esa afirmación, porque no le quedaba claro y porque al partido lo que le pide es "que ayuden si hay algún problema" o comete "errores". Blanco, en una intervención posterior, ha aclarado que lo que quiere es que se modifique el manual de los fondos europeos "para que no se tenga que devolver ni un euro".