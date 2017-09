Las mejores anécdotas del debate entre Blanco y Page

Temas relacionados José Luis Blanco PSOE García-Page Quién "echó" a la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal, quiénes son los "pagacuotas" del partido en Castilla-La Mancha y cuántas agrupaciones socialistas existen en la Comunidad Autónoma han sido algunos de los temas que se han convertido en anécdotas del debate que han protagonizado este miércoles los dos candidatos a liderar la Secretaría Regional del Partido Socialista, José Luis Blanco y Emiliano García-Page.



En el cara a cara, retransmitido por la web del PSOE de Castilla-La Mancha, que han celebrado los dos candidatos a las primarias que se celebrarán el sábado, 30 de septiembre, García-Page ha defendido su candidatura apoyándose en el hecho de que él "ganó la batalla" de "echar" a Cospedal de la región, criticándole Blanco que se arrogue la salida de Cospedal de la región. "Echar al PP lo hicimos todos, hicimos lo posible y lo imposible para echar a Cospedal porque la sufrimos de forma colectiva", ha remarcado el azudense.

Posteriormente, García-Page ha aprovechado para corregir y pluralizar ese mérito, asegurando que "el partido es fuerte" y que "si no se hubiera mostrado fuerte no hubiéramos echado a Cospedal".



En otro momento del debate en el que José Luis Blanco ha abogado por visitar las agrupaciones locales de la región "una vez a la semana", García-Page le ha preguntado a bocajarro cuántas agrupaciones tiene el PSOE en Castilla-La Mancha. Blanco, que no se esperaba esa interpelación ha contestado: "584". "Son 423, pero bueno", ha puntualizado en voz baja García-Page, quien ha respondido que se necesitarían tres años para visitarlas todas atendiendo a su propuesta.



José Luis Blanco no ha cesado de hablar de la militancia y en una de sus intervenciones ha alegado que está "cansada de pegar carteles y ser la 'pagacuotas' del partido". García-Page ha respondido que a él también le eligen los militantes y que para él lo son todos, le elijan o no.



Los apoyos en las filas socialistas de cada candidato en el pasado a nivel nacional también ha servido para cruzarse acusaciones mutuas, y mientras García-Page ha recordado a Blanco que algunos apoyaron "a Chacón y Madina" mientras "algunos --por él mismo-- apoyamos a Pedro la primera vez", el alcalde de Azuqueca ha recriminado al presidente autonómico que no apoyase a Sánchez el pasado 21 de mayo.