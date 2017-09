El Ayuntamiento y la Junta se tiran las buhardillas de Guadalajara a la cabeza

Temas relacionados Urbanismo Vivienda Ayuntamiento de Guadalajara Jaime Carnicero PP PSOE Junta de Comunidades El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha afeado este jueves a la Junta que "amenace gravemente" el desarrollo turístico de la ciudad, aunque, ha dicho, es algo que desde el Consistorio no van "a tolerar", en relación a un informe negativo del Gobierno regional sobre la modificación de las normas urbanísticas planteada por el Ayuntamiento para aprovechar los bajo cubierta de los nuevos edificios que se construyan.



Según ha afirmado Carnicero ante los periodistas, para negar dicha autorización, la Junta "alega en un breve escrito que la modificación atentaría contra las construcciones tradicionales del casco antiguo".



Carnicero, quien ha criticado la decisión del Gobierno autonómico, ha destacado el "enorme perjuicio" que esta "excusa de mal pagador" va a conllevar para la ciudad y, en especial, para el sector de la construcción y la promoción.



También ha denunciado "la diferencia de trato" que da la Junta a Guadalajara frente a otros municipios, como Cabanillas del Campo, donde para autorizar el aprovechamiento de los bajo cubierta "bastó con un decreto del alcalde sin motivar". "A Guadalajara sin embargo, se le exigieron múltiples requisitos que el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente".



"Se trata de una decisión arbitraria", ha dicho, que "indigna" al Ayuntamiento y sectores especialmente perjudicados. Se trata de una modificación solicitada unánimemente por el Colegio de Arquitectos, pero "la Junta les está haciendo un tremendo daño, al igual que a las posibilidades de rehabilitación del casco antiguo".



Por último, ha señalado que la negativa de la Junta de Castilla-La Mancha denota que "no está interesada en que Guadalajara evolucione" en materia de rehabilitación y urbanismo. "No existe ninguna base jurídica, sino política".



El vicealcalde también ha manifestado que en los últimos días han sido más de una veintena los afectados que, tras conocer la decisión autonómica, han acudido "encendidos" al Ayuntamiento de Guadalajara para expresar su "malestar" con la Junta de Comunidades. Pero además, el Consistorio hará "una ronda de contactos para darles cuenta de esta injusticia".



Por último, Carnicero teme que el Gobierno autonómico no apruebe tampoco el nuevo Plan de Ordenación Municipal en el que está trabajando el Ayuntamiento de Guadalajara.



Los argumentos de la Junta para justificar su actuación

Horas más tarde, desde la Delegación de la Junta de Comunidades admitía que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo no ha emitido a día de hoy dictamen sobre la modificación de las normas urbanísticas planteada por el Ayuntamiento de Guadalajara para el aprovechamiento de la planta bajocubierta en los edificios de nueva construcción.



Los motivos por los que aún no se ha dictaminado sobre este tema son, según esta versión oficial, que una vez recibida la solicitud del Ayuntamiento, se realizó un requerimiento para que completaran el expediente. Dicho requerimiento fue formulado el 15 de mayo "y el Ayuntamiento continúa actualmente sin dar respuesta a la solicitud", según aseguran textualmente.



En concreto, lo que se requirió fue una aclaración sobre la redacción actual establecida para el cálculo del número de viviendas en los artículos 63 y 74 de las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento, de tal manera que se garantice que las modificaciones solicitadas no supondrán un cambio en el número de viviendas establecido en el planeamiento vigente.

"Será cuando se reciba la documentación requerida cuando el expediente pase por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuyos informes y dictámenes son los que permiten aceptar o rechazar los cambios urbanísticos solicitados", avanzan desde la Junta.



Entre tanto, son varios los servicios y departamentos de la administración regional que pueden realizar informes sectoriales sobre aquellas cuestiones relacionadas con su área de actuación, que se adjuntan al expediente, aunque no son vinculantes. "En esta ocasión, la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes ha considerado que técnicamente la modificación solicitada por el Ayuntamiento puede interferir con la normativa estética del casco urbano de Guadalajara capital. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene opción de contestar y justificar la necesidad de la modificación propuesta, sabiendo que la decisión última en la materia será la que adopte la Comisión Regional una vez reciba la documentación requerida al Ayuntamiento en el mes de mayo", concluyen.